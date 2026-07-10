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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث دهس في العلمين

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود
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لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة، مساء اليوم، إثر تعرضهما لحادث دهس بواسطة أتوبيس بطريق مطروح الاسكندرية الساحلى. 

ضحايا الحادث 

وأسفر الحادث عن وفاة سعيد ا.س ، 40 عامًا، من مركز الضبعة، فيما أصيب عبدالله ع.ع ، 26 عامًا، من الضبعة، يعانى اشتباه كسر بقاع الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، ودخل في حالة غيبوبة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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