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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بوكيمون تكشف رسميا عن بطاقات التوسعة الجديدة "Mega Evolution Pitch-Black"

بوكيمون
بوكيمون
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت شركة "بوكيمون" العالمية رسمياً عن نظرة تشويقية أولى لحزمة البطاقات المنتظرة ضمن مجموعتها الشهيرة للبطاقات التداولية. 

وأظهر البيان الفني الصادر اليوم لعام 2026، تفاصيل ومواصفات العناوين والرموز القادمة في توسعة "Mega Evolution Pitch-Black"، مستهدفة إعادة الميزات التنافسية الكلاسيكية صامتاً ومن قلب خطوط التصميم والإنتاج الفيزيائي لإشعال حماس اللاعبين حول العالم.

تفكيك آليات الميجا  

تستهدف المعمارية الهندسية للتوسعة الجديدة سحق الرتابة التنافسية السابقة عبر إعادة تقديم ميزة التطور الفائق "Mega Evolution" بصيغ بصرية معاصرة.

وتمنح الأوراق الفنية المحدثة لعام 2026 دلالات قاطعة على أن البطاقات الجديدة ستدعم التوافق التكتيكي بنسبة كفاءة بلغت 100% مع حزم اللعب الحالية، مما يتيح للمستهلكين تسييل وابتكار استراتيجيات هجومية ودفاعية قوية تنهي جمود الجولات التقليدية دون أي ارتباك واجهي.

بروتوكولات الأتمتة الورقية 

تمنح بوكيمون بطاقاتها الفيزيائية رقع حماية فائقة الجودة تتولى مقاومة العوامل الخارجية للحفاظ على سلامة الورق في أجزاء من الثانية أثناء اللعب الكثيف.

وحرص مصممو النواة على تهيئة طبقات طلاء كيميائية معاصرة تحمي الألياف واللوحة الأم للبطاقة من الرطوبة أو السخونة المفرطة اللحظية الناتجة عن الاحتكاك، مما يضمن ثبات الألوان ويمنع التآكل الحراري والميكانيكي، ويصون كفاءة العتاد التداولي عتادياً.

انفراجة ترويجية  

تفتح الكواليس اللوجستية لطرح التوسعة المحدثة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الألعاب والمتاجر المتخصصة في مصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن توافر هذه الحزم يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يربطون ممارساتهم الترفيهية والتجارية بالأسواق المحلية بقوة واستقرار السوفت وير الداعم للمنصات الرقمية المرتبطة باللعبة وبدون أي تعقيد واجهي.

بوكيمون Mega Evolution Pitch Black Mega

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