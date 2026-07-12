الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم.. وأحمد موسى: حان الوقت لترشيح أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



هيثم حسن: محمد صلاح مثلي الأعلى.. دعمني في أصعب لحظاتي وأتمنى السير على خطاه

أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن قائد الفراعنة محمد صلاح يُعد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يمثل قدوة كبيرة له داخل وخارج الملعب.



لا يمكن الرفض| هيثم حسن: اخترت منتخب مصر.. وارتداء قميص الفراعنة شرف كبير

أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أنه لم يتردد في اختيار تمثيل الفراعنة رغم امتلاكه فرصة اللعب لمنتخبي تونس وفرنسا، مشددًا على أن ارتداء قميص المنتخب المصري يُعد شرفًا كبيرًا بالنسبة له.

أحمد موسى: حان الوقت لترشيح أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم

أكد الإعلامي احمد موسى، أن المهندس هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقة قوية وجيدة على مستوى العالم وهو رجل قوي جدا في مجاله .



الدرندلي بعد إنجاز الفراعنة بالمونديال: إحنا فرقة تقيلة ومش بنخاف من حد

علق خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.



سعفان الصغير: مصطفى شوبير حارس ومجتهد وبيطور نفسه في حاجات كتير

علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.



وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل

علَّق جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر؛ بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين.



تامر أمين: اختيار العلمين لاستقبال منتخب مصر كان أفضل تسويق لإنجاز المونديال

دافع الإعلامي تامر أمين عن إقامة مراسم استقبال وتكريم منتخب مصر في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن اختيار المدينة كان قرارًا موفقًا يحقق الاستفادة القصوى من الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026، ويروج لصورة مصر أمام العالم.



أحمد موسى: كأس الفخر والاعتزاز الذي منحه الرئيس السيسي للفراعنة أهم من كأس العالم

علق الإعلامي احمد موسى، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .



الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستماع لكلمات من عدد من لاعبي المنتخب على هامش تناول وجبة الغداء ضمن فعالية استقبال بعثة المنتخب بعد المشاركة في بطولة كأس العالم.



محمد صلاح: أشكر الرئيس السيسي على الدعم.. وربنا يكرمنا ونقدر نحقق بطولات الفترة الجاية

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه للمنتخب.



حسام حسن للرئيس السيسي: أنا وإبراهيم حسن شايفين حضرتك مثال لينا

وجه كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: أنا وإبراهيم حسن شايفين حضرتك مثال لينا في كل المجالات في تطور مصر وازدهارها.