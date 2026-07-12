قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 الآن
ناقد رياضي يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك.. والأولوية لأجنبي | تفاصيل
صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء
بدقة وحزم .. تفتيش طلاب الثانوية العامة ولجانهم قبل بدء الامتحان اليوم
القوات المسلحة الكويتية تعترض «هجمات مُعادية» داخل المجال الجوي للبلاد
قبل امتحان الرياضيات البحتة|وزير التعليم يتابع وصول الأسئلة للجان الثانوية العامة
القوات الأمريكية تعلن استهدافها نحو 140 هدفاً عسكرياً إيرانياً في غارات جوية
رسالة مؤثرة من أحمد شوبير إلى نجله مصطفى بعد العودة من كأس العالم 2026 .. ماذا قال؟
مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026
موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026
تدمير مركز القيادة والسيطرة بقاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم.. وأحمد موسى: حان الوقت لترشيح أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


هيثم حسن: محمد صلاح مثلي الأعلى.. دعمني في أصعب لحظاتي وأتمنى السير على خطاه
أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن قائد الفراعنة محمد صلاح يُعد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يمثل قدوة كبيرة له داخل وخارج الملعب.


لا يمكن الرفض| هيثم حسن: اخترت منتخب مصر.. وارتداء قميص الفراعنة شرف كبير
أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أنه لم يتردد في اختيار تمثيل الفراعنة رغم امتلاكه فرصة اللعب لمنتخبي تونس وفرنسا، مشددًا على أن ارتداء قميص المنتخب المصري يُعد شرفًا كبيرًا بالنسبة له.

أحمد موسى: حان الوقت لترشيح أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم
أكد الإعلامي احمد موسى، أن المهندس هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقة قوية وجيدة على مستوى العالم  وهو رجل قوي جدا في مجاله .


الدرندلي بعد إنجاز الفراعنة بالمونديال: إحنا فرقة تقيلة ومش بنخاف من حد
علق خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.


سعفان الصغير: مصطفى شوبير حارس ومجتهد وبيطور نفسه في حاجات كتير
علق  سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.


وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل
علَّق جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر؛ بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين.


تامر أمين: اختيار العلمين لاستقبال منتخب مصر كان أفضل تسويق لإنجاز المونديال
دافع الإعلامي تامر أمين عن إقامة مراسم استقبال وتكريم منتخب مصر في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن اختيار المدينة كان قرارًا موفقًا يحقق الاستفادة القصوى من الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2026، ويروج لصورة مصر أمام العالم.


أحمد موسى: كأس الفخر والاعتزاز الذي منحه الرئيس السيسي للفراعنة أهم من كأس العالم
علق الإعلامي احمد موسى، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .


الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستماع لكلمات من عدد من لاعبي المنتخب على هامش تناول وجبة الغداء ضمن فعالية استقبال بعثة المنتخب بعد المشاركة في بطولة كأس العالم.


محمد صلاح: أشكر الرئيس السيسي على الدعم.. وربنا يكرمنا ونقدر نحقق بطولات الفترة الجاية
وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه للمنتخب.


حسام حسن للرئيس السيسي: أنا وإبراهيم حسن شايفين حضرتك مثال لينا
وجه كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: أنا وإبراهيم حسن شايفين حضرتك مثال لينا في كل المجالات في تطور مصر وازدهارها.

هيثم حسن احمد موسى الرئيس السيسي محمد صلاح مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

منتخب مصر

مش هنشوفه تاني.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة مصر والأرجنتين

أرشيفية

زلزال سياسي يهز إسرائيل.. استطلاع يقلب الطاولة وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

تقديم كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

ترشيحاتنا

كرة اليد

رئيس اتحاد اليد: مقابلة الرئيس أعظم لحظة في حياة أي رياضي .. ودافع لنا لتحقيق إنجاز جديد بمونديال ألمانيا

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن يكشف كواليس مواجهة ميسي: حسام كان يرفض ذكر اسمه

إنبي

انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي استعدادًا للموسم الجديد

بالصور

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد