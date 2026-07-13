مجلس المصري يفوض نائبه لتيسير أعمال المدير التنفيذي بعد استقالته

قرر مجلس ادارة النادى المصري برئاسة كامل أبو على تفويض نائب رئيس مجلس إدارة النادى رجب عبد القادر للقيام بأعمال المدير التنفيذي للنادي خلال الفترة المقبلة

نائب رئيس المصري قائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي

جاء قرار مجلس إدارة النادي المصري بعد قبول الإعتذار المقدم من اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي

كان اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي تقدم بطلب رسمي للاعتذار عن الاستمرار في منصبه

ووجه مجلس المصري الشكر للواء الساعي على مجهوداته خلال الفترة الماضية ،

وجاء تفويض مجلس المصري لرجب عبد القادر نائب رئيس النادي لمتابعة مهام الإدارة التنفيذية بالنادي حتى نهاية الجمعية العمومية العادية للنادي المقرر عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة.