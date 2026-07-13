ميزة Ask Gemini تصل متصفح كروم بالوطن العربي .. كيف تستخدمها بذكاء؟

أطلقت شركة جوجل (Google) رسمياً ميزة "اسأل جيميناي" (Ask Gemini) لمستخدمي متصفح "كروم" (Chrome) في الوطن العربي، في خطوة تقنية هامة تتيح لملايين المستخدمين التفاعل المباشر مع نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير مباشرة من شريط العنوان وبمنتهى السهولة.

تكامل ذكي من شريط العنوان مباشرة

وتعتمد الميزة الجديدة على تبسيط طريقة الوصول إلى مساعد جوجل الذكي؛ حيث يمكن للمستخدمين الآن كتابة الرمز "@" متبوعاً بكلمة "Gemini" في شريط عنوان متصفح كروم (Omnibox)، ثم كتابة أي استفسار أو طلب ليقوم المتصفح بفتح واجهة المساعد وتقديم إجابة فورية وحلول ذكية تلبي احتياجاتهم البحثية دون مغادرة علامة التبويب الحالية.

تعزيز الإنتاجية ودعم كامل للغة العربية

ويهدف هذا التحديث إلى تسهيل المهام اليومية للمستخدمين مثل تلخيص المقالات الطويلة، وترجمة النصوص، وصياغة الرسائل الإلكترونية بسرعة فائقة. ويأتي إطلاق الميزة في المنطقة العربية مع دعم كامل ومحسن للغة العربية وفهم عميق للسياقات اللغوية المختلفة، مما يجعل تجربة البحث والعمل اليومي أكثر كفاءة وإنتاجية.