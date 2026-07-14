بتصميم نحيف ومواصفات احترافية.. إليك أفضل بنوك الطاقة في الأسواق

أصبح الباوربنك ضرورية أثناء السفر، لكن بعض الطُرز ذات السعات الكبيرة قد تكون ضخمة وثقيلة الوزن.

بنك الطاقة شاومي ألترا سليم

تحظى بنوك الطاقة المحمولة من شاومي بشعبية واسعة ومنها على سبيل المثال بنك الطاقة شاومي ألترا سليم والذي يأتي بسعة 5000 مللي أمبير . أما عن سعره فهو حوالي 54 دولارًا أمريكيًا).

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي

تعد من أهم مميزاته هي أنه فائق النحافة فيبلغ سمكه 13.2 ملم فقط، ووزنه 195 جرامًا. يتميز بتصميم صغير الحجم بأبعاد 102 × 70.5 × 13.2 ملم، ويستخدم بطاريتين بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

تستخدم شاومي تقنية بطاريات جديدة من نوع GSR ذات قطب أنودي من السيليكون والكربون. ووفقًا للشركة، توفر هذه البطارية كثافة طاقة تصل إلى 840 واط/لتر، وتحتوي على نسبة 16% من السيليكون، وهي نسبة شائعة في بطاريات الهواتف الرائدة. وتؤكد شاومي أن هذا يسمح لشاحن الطاقة بالحفاظ على سعة كبيرة

مواصفات بنك الطاقة Baseus EnerZest P1



أطلقت شركة Baseus باوربنك جديدًا فائق النحافة ضمن سلسلة EnerZest، بسعر (15 دولارًا أمريكيًا).

يُطلق على الجهاز رسميًا اسم Baseus EnerZest P1، وهو مصمم ليجمع بين سهولة الحمل والشحن السريع وميزات الأمان في تصميم نحيف بسمك 1.5 سم.

يستخدم باور بنك EnerZest P1 بطارية ليثيوم بوليمر عالية الكثافة بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 22.5 واط.

يتضمن منفذي USB-C ومخرج USB-A يدعم كلا منفذي USB-C الإدخال والإخراج، بينما يدعم منفذ USB-A الإخراج القياسي.

تعد جميع المنافذ الثلاثة متوافقة مع بروتوكولات الشحن السريع مما يتيح دعم أجهزة أبل و هواوي و شاومي و سامسونج .

وقامت شركة Baseus بدمج كابل USB-C قصير في الباوربنك ويعد هذا الكابل قابل للفصل ويمكن استخدامه كحزام تعليق، مما يتيح للمستخدمين حمل بنك الطاقة بسهولة عند تثبيته في الحقيبة. يزن الجهاز حوالي 170 غرامًا.

ويتميز الباوربنك بلمسة نهائية جلدية من الخلف ولمسة معدنية لامعة من الأمام. ويحتوي على شاشة رقمية شبه شفافة، بما في ذلك نسبة شحن البطارية المتبقية، وجهد الشحن.وهو مصمم ليجمع بين سهولة الحمل والشحن السريع وميزات الأمان في تصميم نحيف بسمك 1.5 سم.

يستخدم باور بنك EnerZest P1 بطارية ليثيوم بوليمر عالية الكثافة بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 22.5 واط.

يتضمن منفذي USB-C ومخرج USB-A يدعم كلا منفذي USB-C الإدخال والإخراج، بينما يدعم منفذ USB-A الإخراج القياسي.

ميزات باور بنك Ambrane Magsafe

يُعدّ امتلاك باوربنك أمرًا ضروريًا ، وخاصةً لمستخدمي هواتف iPhone فإذا كنت تبحث عن بنك طاقة صغير الحجم يدعم الشحن اللاسلكي، فإليك باوربنك Ambrane Magsafe والذي يأتي بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، ويُباع بسعر 1199 روبية هندية فإذا كنت من مستخدمي هواتف iPhone 12 فما فوق، فيعد تلك الباور بنك هو الحل الأمثل.





أما عن سعر بنك الطاقة Ambrane Magsafe فهو متوفر الآن على العديد من المتاجر الألكترونية بسعر مميز

ويعد بنك الطاقة اللاسلكي سريع الشحن بقوة 10000 مللي أمبير/ساعة، وذات مقوي، ومخرج 22.5 واط، يعد مناسب لأجهزة آيفون 12 وما فوق، أندرويد والأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Qi ويأتي الباوربنك بحجم صغير يناسب تمامًا لوحة الشحن اللاسلكي المغناطيسية لهاتفك ويتميز بمغناطيس قوي على الظهر ويدعم الشحن السريع بسرعة 3.5 ساعة ومنفذ USB-A، ومخرج MagSafe بقوة 15 واط. يدعم جميع بروتوكولات الشحن الحديثة مثل PD 3.0، وQC 3.0، وVOOC، وPPS و إذا كنت ممن يخشون تعطل باور بانك، فهو مزود بحماية متعددة الطبقات مع شحن آمن ومتين وموثوق، مع ميزة التوصيل التلقائي. هذا يحمي الجهاز من مشاكل مثل الشحن الزائد وتلف الدوائر الكهربائية، وغيرها. يتوفر الباوربنك بأربعة ألوان مختلفة: الأزرق، والأرجواني، والفضي، والأصفر.