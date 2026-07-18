أخبار التكنولوجيا| أبل تستعيد عرش الشركات الأعلى قيمة عالميا.. روبوت جديد يساعدك على ارتداء الملابس في 10 ثوانٍ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تحقيق رسمي يهز تيك توك.. بريطانيا تشكك في إجراءات حماية الأطفال
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية (Ofcom)، تحقيقا رسميا للنظر في مدى فعالية الإجراءات التي تتخذها منصة "تيك توك" لمنع الأطفال من استخدام خدماتها والوصول إلى المحتوى الضار.
متجاوزة إنفيديا.. أبل تستعيد عرش الشركات الأعلى قيمة عالميا
استعادت شركة أبل، صدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم، بعدما تجاوزت منافستها إنفيديا في ختام تعاملات الجمعة، في تحول يعكس إعادة تقييم المستثمرين لآفاق قطاع الذكاء الاصطناعي واتجاهاتهم الاستثمارية.
وداعا لفوضى المحادثات.. ChatGPT يحصل على تحديث طال انتظاره
أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق ChatGPT على أجهزة سطح المكتب، يتضمن مزايا جديدة أبرزها مزامنة سجل المحادثات عبر الأجهزة، إلى جانب واجهة موحدة للتبديل بين الحساب الشخصي وحساب العمل، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاجية وتسهيل استخدام المنصة في البيئات المهنية.
وداعا لاستخدام اليدين.. روبوت جديد يساعدك على ارتداء الملابس في 10 ثوانٍ
كشف فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تقنية روبوتية جديدة تتيح للأشخاص ارتداء الملابس تلقائيا دون الحاجة إلى استخدام أيديهم أو الاستعانة بشخص آخر، في ابتكار يتوقع أن يجد تطبيقات واسعة في غرف تصنيع أشباه الموصلات المعقمة وقطاعات الطوارئ والإنقاذ.
بإجراءات حماية جديدة.. OpenAI تعزز أمان المراهقين على ChatGPT
تسعى شركة "أوبن إيه آي" OpenAI، إلى جعل استخدام ChatGPT أكثر أمانا للمراهقين، من خلال تحديث جديد يتجاوز مجرد تطبيق مرشحات للمحتوى، إذ كشفت الشركة عن رؤيتها بشأن أهمية إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للشباب مع توفير وسائل حماية مصممة خصيصا لأعمارهم.
بفتحة عدسة متغيرة.. تسريبات تكشف أبرز ترقية في كاميرا iPhone 18 Pro Max
رغم أن هاتف آيفون الرائد المقبل من شركة آبل Apple، قد لا يقدم تحديثا جذريا في منظومة الكاميرات، فإن تغييرا واحدا في العتاد قد يحدث فرقا ملحوظا في جودة التصوير.
لعشاق كأس العالم.. كافيار تطلق هواتف فاخرة بصور رونالدو وميسي
أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تخصيص الأجهزة الإلكترونية باستخدام المعادن الثمينة، عن مجموعتها الجديدة Legends، التي تأتي بالتزامن مع ختام بطولة كأس العالم 2026، وتضم نسخا معدلة وفاخرة من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra المرتقب، وهاتف iPhone 17 Pro الرائد من آبل.
4 عادات خاطئة أثناء شحن آيفون تسرع تلف البطارية.. تجنبها فورا
لا يعتمد عمر بطارية هواتف آيفون على عدد دورات الشحن فقط، بل يتأثر أيضا بطريقة استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن، ويؤكد الخبراء أن تجنب بعض العادات اليومية يمكن أن يطيل عمر البطارية ويقلل من احتمالية تعرض الجهاز للتلف.