أخبار التكنولوجيا| أبل تستعيد عرش الشركات الأعلى قيمة عالميا.. روبوت جديد يساعدك على ارتداء الملابس في 10 ثوانٍ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام البريطانية (Ofcom)، تحقيقا رسميا للنظر في مدى فعالية الإجراءات التي تتخذها منصة "تيك توك" لمنع الأطفال من استخدام خدماتها والوصول إلى المحتوى الضار.

استعادت شركة أبل، صدارة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم، بعدما تجاوزت منافستها إنفيديا في ختام تعاملات الجمعة، في تحول يعكس إعادة تقييم المستثمرين لآفاق قطاع الذكاء الاصطناعي واتجاهاتهم الاستثمارية.

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق ChatGPT على أجهزة سطح المكتب، يتضمن مزايا جديدة أبرزها مزامنة سجل المحادثات عبر الأجهزة، إلى جانب واجهة موحدة للتبديل بين الحساب الشخصي وحساب العمل، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاجية وتسهيل استخدام المنصة في البيئات المهنية.

كشف فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن تقنية روبوتية جديدة تتيح للأشخاص ارتداء الملابس تلقائيا دون الحاجة إلى استخدام أيديهم أو الاستعانة بشخص آخر، في ابتكار يتوقع أن يجد تطبيقات واسعة في غرف تصنيع أشباه الموصلات المعقمة وقطاعات الطوارئ والإنقاذ.

تسعى شركة "أوبن إيه آي" OpenAI، إلى جعل استخدام ChatGPT أكثر أمانا للمراهقين، من خلال تحديث جديد يتجاوز مجرد تطبيق مرشحات للمحتوى، إذ كشفت الشركة عن رؤيتها بشأن أهمية إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للشباب مع توفير وسائل حماية مصممة خصيصا لأعمارهم.

رغم أن هاتف آيفون الرائد المقبل من شركة آبل Apple، قد لا يقدم تحديثا جذريا في منظومة الكاميرات، فإن تغييرا واحدا في العتاد قد يحدث فرقا ملحوظا في جودة التصوير.

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تخصيص الأجهزة الإلكترونية باستخدام المعادن الثمينة، عن مجموعتها الجديدة Legends، التي تأتي بالتزامن مع ختام بطولة كأس العالم 2026، وتضم نسخا معدلة وفاخرة من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra المرتقب، وهاتف iPhone 17 Pro الرائد من آبل.

لا يعتمد عمر بطارية هواتف آيفون على عدد دورات الشحن فقط، بل يتأثر أيضا بطريقة استخدام الهاتف أثناء عملية الشحن، ويؤكد الخبراء أن تجنب بعض العادات اليومية يمكن أن يطيل عمر البطارية ويقلل من احتمالية تعرض الجهاز للتلف.