محاكمة 8 متهمين بخلية «كتيبة الأهوال» الإرهابية.. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 2886 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بتمويل الإرهاب، ووجه لباقي المتهمين اتهامات بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وقيام المتهمين بالتواصل عبر صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان كتيبة الأهول لتبادل التكليفات.