فرناندو سانتوس: ريال مدريد تعاقد مع «ظاهرة».. وبرناردو سيلفا من أفضل لاعبي العالم

أشاد فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، بانتقال برناردو سيلفا إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن النادي الملكي تعاقد مع لاعب استثنائي يمتلك إمكانيات فنية وإنسانية نادرة، واصفًا إياه بأنه "ظاهرة بكل المقاييس".

وقال سانتوس، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، إن سيلفا لا يتميز فقط بقدراته داخل الملعب، بل أيضًا بأخلاقه وشخصيته، معتبرًا أنه أحد أفضل اللاعبين الذين عمل معهم طوال مسيرته التدريبية.

ذكاء تكتيكي وقدرة على اللعب في كل المراكز

وأكد سانتوس أن سر تميز برناردو سيلفا يكمن في ذكائه الكروي، مشيرًا إلى أنه يجيد قراءة المباريات واتخاذ القرار المناسب سواء بالكرة أو بدونها.

وأوضح أن اللاعب سبق أن شارك تحت قيادته في عدة مراكز، بينها لاعب الوسط وصانع الألعاب والجناح، ونجح في تقديم مستويات مميزة في جميعها.

لا يزال في قمة عطائه

ورفض المدرب البرتغالي الاعتقاد بأن سيلفا تجاوز أفضل فتراته، مؤكدًا أن ما قدمه مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي يثبت أنه لا يزال في قمة مستواه، وأن لديه سنوات عديدة قادر خلالها على المنافسة بأعلى مستوى.

وأضاف أن ريال مدريد سيجني فوائد كبيرة من هذه الصفقة، معتبرًا أن برناردو ما زال ضمن نخبة لاعبي العالم.

قادر على الانسجام مع نجوم ريال مدريد

وأشار سانتوس إلى أن سيلفا لن يجد صعوبة في التأقلم مع كوكبة النجوم داخل ريال مدريد، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على تنفيذ أي دور يطلبه الجهاز الفني.

وأكد أن اللاعب يمتلك شخصية تنافسية وخبرة كبيرة تؤهله لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق.

يشبه مودريتش.. وجماهير البرنابيو ستعشقه

ورأى سانتوس أن هناك تشابهًا بين برناردو سيلفا ولوكا مودريتش في جودة الأداء والالتزام الجماعي، مع تأكيده أن لكل لاعب أسلوبه الخاص.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير ريال مدريد ستُعجب سريعًا بما يقدمه الدولي البرتغالي، مشددًا على ثقته الكاملة في نجاحه مع "الميرنجي" وقدرته على تجاوز كل التوقعات.