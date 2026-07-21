قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرناندو سانتوس: ريال مدريد تعاقد مع «ظاهرة».. وبرناردو سيلفا من أفضل لاعبي العالم

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
إسلام مقلد

أشاد فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، بانتقال برناردو سيلفا إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن النادي الملكي تعاقد مع لاعب استثنائي يمتلك إمكانيات فنية وإنسانية نادرة، واصفًا إياه بأنه "ظاهرة بكل المقاييس".

وقال سانتوس، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، إن سيلفا لا يتميز فقط بقدراته داخل الملعب، بل أيضًا بأخلاقه وشخصيته، معتبرًا أنه أحد أفضل اللاعبين الذين عمل معهم طوال مسيرته التدريبية.

 

ذكاء تكتيكي وقدرة على اللعب في كل المراكز

وأكد سانتوس أن سر تميز برناردو سيلفا يكمن في ذكائه الكروي، مشيرًا إلى أنه يجيد قراءة المباريات واتخاذ القرار المناسب سواء بالكرة أو بدونها.

وأوضح أن اللاعب سبق أن شارك تحت قيادته في عدة مراكز، بينها لاعب الوسط وصانع الألعاب والجناح، ونجح في تقديم مستويات مميزة في جميعها.

 

لا يزال في قمة عطائه

ورفض المدرب البرتغالي الاعتقاد بأن سيلفا تجاوز أفضل فتراته، مؤكدًا أن ما قدمه مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي يثبت أنه لا يزال في قمة مستواه، وأن لديه سنوات عديدة قادر خلالها على المنافسة بأعلى مستوى.

وأضاف أن ريال مدريد سيجني فوائد كبيرة من هذه الصفقة، معتبرًا أن برناردو ما زال ضمن نخبة لاعبي العالم.

 

قادر على الانسجام مع نجوم ريال مدريد

وأشار سانتوس إلى أن سيلفا لن يجد صعوبة في التأقلم مع كوكبة النجوم داخل ريال مدريد، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على تنفيذ أي دور يطلبه الجهاز الفني.

وأكد أن اللاعب يمتلك شخصية تنافسية وخبرة كبيرة تؤهله لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق.

 

يشبه مودريتش.. وجماهير البرنابيو ستعشقه

ورأى سانتوس أن هناك تشابهًا بين برناردو سيلفا ولوكا مودريتش في جودة الأداء والالتزام الجماعي، مع تأكيده أن لكل لاعب أسلوبه الخاص.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير ريال مدريد ستُعجب سريعًا بما يقدمه الدولي البرتغالي، مشددًا على ثقته الكاملة في نجاحه مع "الميرنجي" وقدرته على تجاوز كل التوقعات.

فرناندو سانتوس منتخب البرتغال برناردو سيلفا ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

خلال جولتها بمطروح.. وزيرة الإسكان تتفقد مشروع تطوير منطقة علم الروم

جهاز تنمية المشروعات

مصطفى إسماعيل حسن يجتمع مع لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات بحضور باسل رحمي

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران

بالصور

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد