عون: الهدف النهائي إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أشكر الرئيس الأمريكي على الإنجازات التاريخية التي حققناها معًا.

وأوضح الرئيس اللبناني، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية، أن الهدف النهائي إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وقد حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار والأمن، مضيفًا أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وهدفنا إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد.

وتابع الرئيس اللبناني: "أعتقد أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يريد أن يرى نهاية الحرب كذلك، فهو من الجنوب وقام بكل ما بوسعه لإعادة إعمار الجنوب، ومن المؤسف أنه يتم تدميره أمام عينيه، كما أنه يدعم الإجراءات التي نقوم بها، ونحن نحتاج إلى أن نكون حذرين للغاية فيما نقوله وفيما يقوله كمتحدث للبرلمان، ويجب أن نفهم مدى صعوبة منصبه وموقعه، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري يدعم إجراءاتنا ويدعم إنهاء حالة الأعمال العدائية وإنهاء الحرب تمامًا، وأعتقد أنه شخص جيد، وعندما يرى التقدم المحرز في هذا الاتفاق سيؤيده.