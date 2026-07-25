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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: جولات ميدانية مفاجئة بالمواقع الخدمية لتحقيق الانضباط

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على الأهمية القصوى للجولات الميدانية المستمرة في متابعة سير العمل بمختلف المصالح الحكومية.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو التأكد من سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على المديريات الخدمية والوحدات المحلية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

محافظة سوهاج

وأشار محافظ سوهاج إلى أن هذه الجولات الميدانية تجرى بشكل مفاجئ ودون ترتيب مسبق، لتشمل كافة المواقع الحكومية والخدمية.

وشدد على أن المحافظة تستهدف من خلال هذه المتابعة الصارمة تحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين، ومراقبة مدى التزام العاملين بالجهاز الإداري بتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم، وضمان انضباط العمل.

تأتي هذه التحركات المكثفة في إطار جهود محافظة سوهاج المستمرة للنزول إلى الشارع، والتعرف عن قرب على مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد اللواء طارق راشد على توجيهاته للقيادات التنفيذية بضرورة حل مشكلات المواطنين بشكل فوري ومباشر، وتذليل أي عقبات تواجههم دون أي تعقيدات روتينية، طالما جاءت هذه الحلول في إطار القانون واللوائح المنظمة.

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