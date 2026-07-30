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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بديل طبيعي للواي بروتين.. 3 منتجات ألبان تدعم بناء العضلات

بديل طبيعي للواي بروتين.. 3 منتجات ألبان تدعم بناء العضلات
بديل طبيعي للواي بروتين.. 3 منتجات ألبان تدعم بناء العضلات
ولاء عادل
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يلجأ كثير من الأشخاص، خاصة الرياضيين، إلى مكملات البروتين لدعم نمو العضلات وتسريع الاستشفاء بعد التمارين، إلا أن بعض منتجات الألبان قد توفر كميات كبيرة من البروتين عالي الجودة، ما يجعلها بديلًا طبيعيًا يمكن الاعتماد عليه ضمن نظام غذائي متوازن.

ووفقًا لموقع "EatingWell"، هناك 3 منتجات ألبان تتميز باحتوائها على البروتين والأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات.

الجبن القريش

يعد الجبن القريش من أغنى منتجات الألبان بالبروتين، إذ يوفر الكوب الواحد من الجبن القريش قليل الدسم نحو 24 جرامًا من البروتين، إلى جانب 180 سعرة حرارية، و4 جرامات من الدهون، و9 جرامات من الكربوهيدرات.

ويتميز باحتوائه على نوعين من البروتين هما الكازين ومصل اللبن، وهما يساهمان في دعم تعافي العضلات وتحفيز تصنيع البروتين العضلي بعد ممارسة التمارين. كما يمتاز الكازين ببطء هضمه، ما يسمح بإمداد الجسم بالأحماض الأمينية لفترة أطول.

ولا تقتصر فوائد الجبن القريش على البروتين، إذ يحتوي أيضًا على الكالسيوم وفيتامين B12، كما يتميز بانخفاض محتواه من الصوديوم مقارنة ببعض أنواع الجبن الأخرى.

الزبادي اليوناني

يُعد الزبادي اليوناني خيارًا غنيًا بالبروتين، حيث يوفر الكوب الواحد من النوع الخالي من الدسم نحو 25 جرامًا من البروتين، إلى جانب 145 سعرة حرارية، وجرام واحد من الدهون، و9 جرامات من الكربوهيدرات.

ويحتوي الزبادي اليوناني بشكل طبيعي على مصل اللبن والكازين، بالإضافة إلى جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى رأسها الليوسين، الذي يلعب دورًا مهمًا في بناء البروتين العضلي.

كما يمد الجسم بالكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والزنك، والسيلينيوم، وفيتامينات ب، فضلًا عن البروبيوتيك الذي يدعم صحة الجهاز الهضمي.

الكفير

يُعد الكفير من المشروبات المخمرة الغنية بالبروتين، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 10 جرامات من البروتين عالي الجودة، إلى جانب جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

كما يوفر الكوب نحو 100 سعرة حرارية، و2.5 جرام من الدهون، و12 جرامًا من الكربوهيدرات، فضلًا عن نسبة جيدة من الكالسيوم، ما يجعله خيارًا مناسبًا لدعم صحة العضلات والعظام.

ويتميز الكفير أيضًا باحتوائه على أنواع متعددة من البكتيريا النافعة "البروبيوتيك"، التي تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا المفيدة داخل الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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