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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصري يجدد تعاقده مع لاعبه عبد الوهاب نادر لأربعة مواسم

لاعب المصري
لاعب المصري
محمد الغزاوى

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب عبد الوهاب نادر بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2030/2029 ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.
 

المصري يجدد تعاقده مع لاعبه عبد الوهاب نادر لأربعة مواسم

الجدير بالذكر أن اللاعب عبد الوهاب نادر والبالغ من العمر 21 عامًا يشغل مركز قلب الدفاع بالإضافة لإجادته اللعب في مركز الظهير الأيمن وقد تم تصعيد اللاعب الذي يعد أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي للتدريب مع الفريق الأول قبل نحو موسمين ، فيما بدأ اللاعب مشاركاته بشكل أساسي مع الفريق اعتبارًا من الموسم الماضي حيث ظهر بمستوى متميز للغاية.

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