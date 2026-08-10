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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 24781 لسمة 2025 جنايات عين شمس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من نهاية عام 2010 وحتى 11 أبريل 2024، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتمويل جرائم الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بان وفر أموالا وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس أنهم روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بان روجوا للانضمام لجماعة داعش وأفكارها الداعية لاستخدام العنف بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 6 متهمين خلية عين شمس إرهاب

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