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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيم جي بي يو: Call of Duty تنوي إطلاق سلسلة فرعية جديدة العام المقبل

Call of Duty
Call of Duty
احمد الشريف

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "جيم جي بي يو" (GameGPU) التقني المتخصص اليوم 10 أغسطس 2026، عن استراتيجية جديدة لتطوير سلسلة ألعاب القتال الشهيرة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty)، تتجه من خلالها الشركة لتطوير سلسلة فرعية جديدة بالكامل للإطلاق في العام المقبل، بدلاً من تقديم أجزاء جديدة تابعة لسلسلتي "بلاك أوبس" (Black Ops) أو "مودرن وورفير" (Modern Warfare).

تفاصيل إطلاق السلسلة الفرعية الجديدة  

وبحسب ما أورده موقع "جيم جي بي يو" في تقريره الصادر اليوم، قررت الشركة المطورة كسر النمط التقليدي المعتمد لسنوات في التناوب بين إطلاق أجزاء Black Ops وModern Warfare، وذلك عبر تقديم خط داستاني جديد بالكامل وعوالم قتالية مبتكرة لم تتطرق لها السلسلة سابقاً.

وأوضح التقرير التقني أن التغيير الهيكلي يهدف إلى ضخ عناصر أسلوب لعب جديدة وتفادي تكرار الأفكار بداخل الأجزاء السنوية، مع الاعتماد على محرك تطوير محدث يوفر رسومات وأداء تقني أعلى على أجهزة الحاسوب الشخصي والمنصات المنزلية.

فريق التطوير ومحرك اللعبة المطور 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن المشروع الجديد يجري تطويره بواسطة استوديوهات التطوير الرئيسية التابعة للشركة، مع تركيز كامل على تقديم تجربة طور قصة سينمائي مكثف إلى جانب طور اللعب الجماعي (Multiplayer) المنفصل.

وذكر الموقع التقني أن اللعبة ستحافظ على آليات الحركة والاستجابة السريعة المعروضة في الأجزاء الأخيرة، مع إدخال تعديلات جوهرية على تصميم الخرائط، وتخصيص الأسلحة، وأنظمة الاشتباك القريب والبعيد بداخل المعارك.
 

التوقعات الزمنية للإعلان الرسمي وموعد الطرح 

وأشار التقرير الإخباري لموقع GameGPU إلى أن الشركة تخطط للكشف الرسمي عن العرض الترويجي الأول للعبة والتفاصيل الكاملة لعنوان السلسلة الفرعية الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

ومن المتوقع أن تُطرح اللعبة رسمياً في خريف العام القادم عبر جميع المنصات الرئيسية المعتمدة، بالتزامن مع إتاحتها عبر خدمات الاشتراك الرقمية فور إطلاقها المباشر بالأسواق.

Call Of Duty Black Ops Modern Warfare

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