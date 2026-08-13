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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أولى ودياته بمعسكر مراكش.. المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثية

في أولى ودياته بمعسكر مراكش ..... المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين
في أولى ودياته بمعسكر مراكش ..... المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين
محمد الغزاوى

فاز فريق نهضة الزمامرة أحد أندية الدوري الممتاز المغربي فى مباراة قوية  على نظيره فريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء  الأربعاء  على ستاد مراكش  وذلك في أولى وديات النسور الخُضر بمعسكرهم المغلق المقام حاليًا بمدينة مراكش المغربية والذي يستمر حتى السادس عشر من أغسطس الجاري في إطار استعدادات أبناء بورسعيد لانطلاق الموسم الجديد

في أولى ودياته بمعسكر مراكش ..... المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بهدف مبكر  سجله محمود حمادة في الدقيقة السادسة ، وفي الشوط الثاني ينجح فريق نهضة الزمامرة في إدراك هدف التعادل من تسلل واضح في الدقيقة الرابعة عشر ، ليرد صلاح محسن يهدف التقدم للمصري في الدقيقة السابعة عشر ، فيما عاد نهضة الزمامرة للتعادل سريعًا في الدقيقة التاسعة عشر ، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع سماع صافرة النهاية ينجح فريق نهضة الزمامرة في إحراز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف لهدفين


مثل فريق المصري في الشوط الأول : محمد سيحا  لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي  ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي   لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمود حمادة ، حسن علي    كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي عبد الله الزياني  ، خير الدين طوال   ، محمد الشامي  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

وفي الشوط الثاني دفع الكابتن عماد النحاس بكل من ياسين الملاح وكريم بامبو وحسين فيصل ومنذر طمين بدلا من خير الدين طوال وعبد الله الزياني ومحمد الشامي وصلاح محسن.

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