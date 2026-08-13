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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريزفاني بيست X الهايبركار تظهر لأول مرة

سيارة ريزفاني بيست X الجديدة
سيارة ريزفاني بيست X الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة ريزفاني عن طرازها الجديد ريزفاني بيست X الهايبركار، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وسيتم إنتاجها بشكل محدود للغاية لن يتجاوز خمس سيارات حول العالم .

سيارة ريزفاني بيست X الجديدة

مواصفات ريزفاني بيست X الجديدة

سيارة ريزفاني بيست X الجديدة

زودت سيارة ريزفاني بيست X الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، منصة شيفروليه كورفيت C8 ذات المحرك الوسطي، ولكن تم أعادت تصميم الهيكل الخارجي وأجرت تعديلات واسعة على المحرك ومنظومة نقل القوة، مستفيدة من البنية الأساسية لكورفيت التي أثبتت مرونة كبيرة أمام شركات التعديل والمشاريع الخاصة عالية الأداء.

محرك ريزفاني بيست X الجديدة

سيارة ريزفاني بيست X الجديدة

تستمد سيارة ريزفاني بيست X الجديدة قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي توين تيربو، وتم بناؤه خصيصاً مع مكونات داخلية معززة بالكامل لتحمل القوة الهائلة، وتنتج قوة 1560 حصان، وبها عزم دوران 1735 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من السكون إلى 96 كم/ساعة خلال مدة 1.9 ثانية .

سعر ريزفاني بيست X الجديدة

سيارة ريزفاني بيست X الجديدة

تباع سيارة ريزفاني بيست X الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 1.87 مليون ريال سعودي .

تاريخ شركة ريزفاني في صناعة السيارات

في عام 2014 كشفت الشركة عن أولى إبداعاتها وهي السيارة الرياضية الخارقة "ريزفاني بيست"، واعتمدت على هيكل خفيف الوزن من ألياف الكربون ومحركات فائقة الأداء.

سيارة ريزفاني بيست X الجديدة

وفي عام 2017 تحولت الشركة نحو سوق المركبات فائقة القوة بإطلاق الطراز الأشهر "ريزفاني تانك" ، وهي مركبة دفع رباعي بتصميم هجومي شبيه بالمركبات العسكرية ومجهّزة بتدريع حماية متقدم.

سيارة ريزفاني بيست X الجديدة

وواصلت الشركة تقديم إصدارات جريئة ومحدودة الإنتاج مثل "ريزفاني فورتريس" و "ريزفاني نايت" المستوحاة ملامحها من السيارات المستقبلية الفاخرة .

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