لا تتعدى 30 نسخة.. مارك فيليب جيمبالا تكشف عن MARSIEN GT الجديدة| صور

كشفت شركة مارك فيليب جيمبالا عن سيارة MARSIEN GT خلال فعاليات تجمع مونتيري للسيارات، وتحمل السيارة الجديدة شخصية أكثر ارتباطًا بالأداء العالي، بعدما كانت النسخة السابقة تستحضر بصورة أكبر أجواء سيارات الرالي.

وحددت الشركة الإنتاج العالمي عند 30 سيارة فقط، حيث لن تكون MARSIEN GT سيارة متاحة بأعداد كبيرة، إذ ومن المنتظر أن تدخل السيارة مرحلة الإنتاج خلال عام 2027، ما يمنح المشروع منذ البداية مكانة خاصة بين السيارات الرياضية محدودة الإنتاج.

سيارة MARSIEN GT

تصميم MARSIEN GT

اعتمدت مارك فيليب جيمبالا على مجموعة من المكونات التي تتناسب مع طبيعة MARSIEN GT الجديدة، ولم يقتصر العمل على رفع قوة المحرك فقط، حيث حصلت السيارة على تجهيزات مخصصة للتعامل مع مستويات الأداء المرتفعة، من بينها عجلات رياضية مختلفة المقاسات بين المحورين، إلى جانب إطارات مصممة لتوفير قدر أكبر من التماسك عند التسارع والقيادة بسرعات عالية.

سيارة MARSIEN GT

تستند السيارة إلى إطارات ميشلان Pilot Sport Cup 2 عالية الأداء، مع اعتماد مقاسات مختلفة للعجلات الأمامية والخلفية، وتأتي الإطارات الأمامية بقياس 275/35، بينما تحصل العجلات الخلفية على إطارات أعرض بقياس 335/30، ودعمت هذه الإطارات بعجلات من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

سيارة MARSIEN GT

وحصلت MARSIEN GT أيضًا على نظام عادم مصنوع من التيتانيوم، طورته الشركة بالتعاون مع أكرابوفيتش المتخصصة في أنظمة العادم عالية الأداء، ويساهم اختيار التيتانيوم في خفض وزن المكونات مقارنة ببعض البدائل التقليدية.

سيارة MARSIEN GT

أداء MARSIEN GT الرياضية

تعتمد السيارة على محرك بوكسر سداسي الأسطوانات من بورشه، مدعوم بشاحنين توربينيين، لتصل القوة الناتجة إلى 830 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 930 نيوتن متر، وتضع هذه الأرقام MARSIEN GT في نطاق السيارات الرياضية ذات الأداء المرتفع.

سيارة MARSIEN GT

تسارع MARSIEN GT

تظهر القدرات الميكانيكية بوضوح في أرقام الأداء، حيث تستطيع MARSIEN GT الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، ولا تتوقف إمكاناتها عند التسارع، إذ تبلغ سرعتها القصوى 330 كيلومترًا في الساعة.