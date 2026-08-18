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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعات Redmi Watch 6 الجديدة وصلت رسميًا إليك الأسعار والمواصفات الكاملة

ساعتي Redmi Watch 6 Lite و Watch 6 Active
ساعتي Redmi Watch 6 Lite و Watch 6 Active
لمياء الياسين


انتشرت شائعات كثيرة حول ساعتي Redmi Watch 6 Lite و Watch 6 Active عالميا  وهما متوفرتان الآن من خلال المتاجر الفعلية في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تتبعهما قوائم البيع عبر الإنترنت.
يبلغ سعر ساعة Redmi Watch 6 Active حوالي 10,999 روبية نيبالية (ما يعادل 70 دولارًا أمريكيًا تقريبًا). أما ساعة Redmi Watch 6 Lite فهي أغلى سعرًا، حيث يبلغ سعرها 14,999 ما يعادل 98 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).

مواصفات وسعر إطلاق ساعة Redmi Watch 6 Active
 

تتميز الساعتان بنفس الأبعاد (44.50 × 39.40 × 9.90 مم)، بإطار بلاستيكي وسوار من مادة TPU، مع تصميم أكثر حدة وزاوية من الجيل السابق. تأتي ساعة Active الآن بتصنيف IP68، وهو تحسين لتصنيف مقاومة الماء فقط في سابقتها. 

أما ساعة Lite، فتتمتع بتصنيف 5ATM، وتضيف زرًا أحمر للصفحة الرئيسية على نتوء جانبي صغير. وهذا هو الفرق الوحيد بينهما للوهلة الأولى.
يعد التغيير الأبرز في كلتا الساعتين هو الشاشة. لم تكن ساعتا Watch 5 Active و Watch 5 Lite مزودتين بشاشات AMOLED، 

أما هذا العام فقد أصبحت الساعتان الجديدتان كذلك. تأتي ساعة Active بشاشة AMOLED قياس 1.85 بوصة بدقة 390 × 450 بكسل، بينما تأتي ساعة Lite بشاشة أكبر قياس 1.96 بوصة بدقة 410 × 502 بكسل مع سطوع ذروة أعلى. تدعم كلتا الساعتين خاصية العرض الدائم.

بطارية ساعة Redmi Watch 6 Active و Lite


يكمن الاختلاف بينهما في تتبع اللياقة البدنية. يتضمن الإصدار Lite مستشعر حركة ذو 9 محاور مع بوصلة، ونظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعر إضاءة محيطة، ودعم لأكثر من 150 وضعًا رياضيًا، بالإضافة إلى مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار للسباحة.

تتميز ساعة Active ببساطتها، حيث تقتصر على قياس معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وتتبع الخطوات، دون تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية. توفر كلتا الساعتين مدة تشغيل تصل إلى 18 يومًا مع الاستخدام الخفيف، و12 يومًا مع الاستخدام العادي، بفضل بطارية سعتها 470 مللي أمبير. تتصل كلتا الساعتين عبر تقنية بلوتوث 5.3، وتدعمان إجراء المكالمات من الساعة.

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