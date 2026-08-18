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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبوتيفاي تطلق ميزة Playlist Notes لإضافة شروحات وملاحظات تفاعلية لقوائم التشغيل

Playlist Notes
Playlist Notes
احمد الشريف

أطلقت منصة بث الموسيقى والبودكاست العالمية "سبوتيفاي" (Spotify) ميزة جديدة باسم "ملاحظات قوائم التشغيل" (Playlist Notes)، تتيح للمستخدمين ومحرري المنصة الرسميين إضافة شروحات نصية وسياقات توضيحية للأغاني وحلقات البودكاست والكتب الصوتية داخل قوائم التشغيل، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TechCrunch التقني.

توسيع تجربة الملاحظات لتشمل البودكاست  

أوضح التقرير أن الميزة الجديدة تعد ترقية وتوسيعاً لخاصية "ملاحظات المستخدم" (User Notes) التي طرحتها الشركة الشهر الماضي؛ حيث لم تعد الملاحظات مقتصرة على الأغاني المنفردة، بل باتت تشمل المقاطع الصوتية وحلقات البودكاست والكتب الصوتية المدرجة في القوائم. 

وتتيح هذه الإضافة للمستخدمين مشاركة ذكرياتهم الشخصية أو سبب اختيار عمل فني محدد، أو كتابة توصيات مخصصة تحول القوائم من مجرد مسارات موسيقية جامدة إلى تجارب تفاعلية واجتماعية حية تظهر لجميع المستمعين المتابعين للقائمة.

خطوات إضافة الملاحظات وآلية تفاعل المستخدمين

أشار المصدر إلى أن استخدام الميزة عبر تطبيق الهاتف المحمول لنظامي "أندرويد" و"iOS" يتم بخطوات مباشرة؛ تبدأ بفتح قائمة التشغيل المملوكة للمستخدم أو التي يشارك في إدارتها مع آخرين، ثم النقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط (...) بجوار المقطع الصوتي أو الحلقة، واختيار "إضافة ملاحظة" (Add note)، ثم كتابة النص وحفظه. 

وتظهر الملاحظات مصحوبة باسم صاحب الحساب ورابط ينقل مباشرة إلى ملفه الشخصي على منصة سبوتيفاي لتعزيز التواصل ومشاركة الذوق الموسيقي بين المستمعين.

ملاحظات المحررين وإطلاق ملفات شخصية لخبراء الموسيقى

بيّن تقرير موقع TechCrunch أن سبوتيفاي دمجت الميزة أيضاً في قوائم التشغيل التحريرية الرسمية الكبرى؛ مثل "Today's Top Hits" و"RapCaviar" و"Hot Country" و"All New Pop" و"mint" و"Fresh Finds Hip-Hop". 

ويشرح محررو المنصة أسباب اختيار الأغاني وأهميتها الثقافية والفنية، إلى جانب إطلاق "ملفات المحررين" (Editor Profiles) التي تمكّن الجمهور من التعرف على الخبراء المسؤولين عن صناعة القوائم والاطلاع على مساراتهم المفضلة، مما يمنح الفنانين المستقلين فرصة أكبر لإبراز أعمالهم وفهم معايير التقييم التحريري.

نطاق التوفر العالمي والنمو القياسي في أعداد المشتركين

ذكر التقرير أن ميزة الملاحظات المخصصة للمستخدمين بدأت في التوفر تدريجياً في أكثر من 100 سوق حول العالم عبر تطبيقي أندرويد وآي أو إس. 

في المقابل، تقتصر ملاحظات المحررين وملفاتهم الشخصية مبدئياً على المشتركين المجانيين وأصحاب الاشتراكات المدفوعة من سن 16 عاماً فما فوق في 6 دول تشمل، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، أيرلندا، أستراليا، ونيوزيلندا. وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان سبوتيفاي تجاوز 300 مليون مشترك مدفوع ووصول إجمالي المستخدمين النشطين شهرياً إلى 777 مليون مستخدم حول العالم.

Playlist Notes Spotify سبوتيفاي

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