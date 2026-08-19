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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة في التسريبات.. هل يأتي Oppo Reno X بكاميرا 200 ميجابكسل أم شاشة مدمجة

هاتف Oppo Reno X
هاتف Oppo Reno X
لمياء الياسين


كشف المسرّب الشهير Digital Chat Station عن تفاصيل مثيرة تخص هاتف Oppo Reno X عريض الشاشة والمرتقب طرحه قريباً، والذي يهدف إلى تغيير موازين القوى في عالم التصوير الذكي.

الهاتف الجديد سيأتي بمواصفات كاميرا خارقة تضعه في منافسة مباشرة مع أقوى الهواتف الرائدة:

على الجانب الآخر  يأتي الهاتف بمستشعر أساسي  بدقة 200 ميجابكسل لالتقاط أدق التفاصيل وبجودة فائقة.

ميزات  هاتف Oppo Reno X

وتشير التوقعات إلى أن "أوبو" قد تفاجئ الأسواق بطرح هذا الطراز جنباً إلى جنب مع سلسلة هواتفها الرائدة المنتظرة Find X10 في وقت لاحق من هذا العام.

يكشف التقرير السابق بعض التفاصيل حول الشاشة، إذ يُقال إنها ستكون مسطحة بقياس 6.3 إلى 6.4 بوصة بإطارات رفيعة للغاية متطابقة من جميع الجوانب الأربعة، بالإضافة إلى لوحة LTPO بدقة 1.5K. ولكن على عكس التسريب الجديد، يُشاع أنها ستضم نظام كاميرا ثلاثية العدسات، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بيريسكوبية.

هاتف Oppo Reno X


قد يكون موقع Digital Chat Station بصدد مشاركة معايير مُعدّلة، لكن الأمر غير واضح. مع ذلك، نعلم أن هاتفًا ذكيًا بشاشة عريضة من شركة أوبو قد يصبح حقيقة واقعة قريبًا.

للحصول على فكرة عن الشكل الذي قد يبدو عليه هذا الهاتف، يُعد هاتف هواوي بورا إكس مرجعًا جيدًا. فهو هاتف قابل للطي بشاشة 6.3 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ودقة 2120×1320 بكسل، ويبلغ قياسه 143.2 مم × 91.7 مم × 7.15 مم عند فتحه. وتدرس شركة أوبو تصميمًا وأبعادًا مشابهة، ولكن بدون خاصية الطي.

هواوي بورا إكس 2

قالت شركة هواوي إن نسبة العرض إلى الارتفاع الأوسع تساعد في مشاهدة الفيديو والألعاب والتصفح - حيث يمكنك رؤية المزيد من الإطار في وقت واحد مقارنة بالشاشة الطويلة القياسية، سواء كان ذلك فيلمًا أو لعبة أو صفحة من الصور.
لم تؤكد شركة أوبو أيًا من هذه المعلومات حتى الآن. وقد تتغير المواصفات والتوقيت قبل الإعلان الرسمي.

هواتف Find X10 Oppo Reno X سلسلة Find X10 هاتف هواوي بورا إكس مشاهدة الفيديو مشاهدة الفيديو والألعاب

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