سعر جيب كومباس الكهربائية في السعودية

كشفت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب كومباس، وتنتمي كومباس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة جيب كومباس الكهربائية الجديدة

أبعاد جيب كومباس الكهربائية

سيارة جيب كومباس الكهربائية الجديدة

تأتى سيارة جيب كومباس الكهربائية داخل سوق السيارات بطول 4.4 مم، وعرض 1.82 مم، وارتفاع 1.65 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.64 مم .

محرك جيب كومباس الكهربائية

سيارة جيب كومباس الكهربائية الجديدة

تنتج سيارة جيب كومباس الكهربائية قوة تصل إلي 200 حصان، وبها بطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيب كومباس الكهربائية

سيارة جيب كومباس الكهربائية الجديدة

زودت سيارة جيب كومباس الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح ليد أمامية رفيعة، وبها شبكة سباعية أعيد تصميمها، وبها عجلات مقاس 19 بوصة، وبها خافية أكثر أنسيابية مع مصابيح أفقية .

سيارة جيب كومباس الكهربائية الجديدة

ويوجد بـ سيارة جيب كومباس الكهربائية أيضا، شاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصه، وتدعم أبل كاربلاي، وبها مقاعد جليدة، وبها مساحة خلفية محسنة .

سعر جيب كومباس الكهربائية

سيارة جيب كومباس الكهربائية الجديدة

تباع سيارة جيب كومباس الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

سيارة جيب كومباس الكهربائية الجديدة

جيب في يوليو من عام 1940 عندما طلب الجيش الأمريكي مركبة استطلاع خفيفة لدعم المجهود الحربي، وفازت شركة ويليز-أوفرلاند بالعقد لإنتاج الطراز العسكري الأسطوري، لتتحول بعد الحرب إلى رمز عالمي لسيارات الدفع الرباعي، ومن بعد عام 2014 انضمت جيب تحت مظلة تحالفات كبرى وصولاً إلى مجموعة ستيلانتس، مع التوسع في الطرازات الهجينة والكهربائية.