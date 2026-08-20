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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللجنة التنسيقية لمشروع"طريق للمستقبل"تستعرض خططها التنموية بقنا لدعم الأطفال والفتيات

اجتماع مشروع طريق للمستقبل
اجتماع مشروع طريق للمستقبل
يوسف رجب

عقدت اللجنة التنسيقية لمشروع طريق للمستقبل، بمحافظة قنا، اجتماعها الدورى بحضور أعضاء اللجنة، لعرض أهم الأنشطة المنفذة والمخططة لمشروعات هيئة بلان انترناشيونال للوصول إلى أفضل النتائح التي تنعكس علي المجتمع والفئات المستهدفة.

حضر فعاليات اللقاء كل من: محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد علي، وكيل وزارة العمل، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات بقنا، وبهاء أحمد شوقي، وكيل الشباب والرياضة بقنا، وأحمد عبدالمحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، وعدد من أعضاء اللجنة من بينها مدير الهيئة العامة للاستعلامات بقنا، ومقرر المجلس القومي للسكان والمشرف العام على المجلس الطفولة والأمومة، ومدير وحدة حماية الطفل، ووحقوق الإنسان وعدد من المختصين.

وأثنى محمد حسين بغدادي، وكيل وزارةالتضامن الاجتماعى بقنا، على الجهود المبذولة، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات التنموية التي تنعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

كما وجه محمود شفيق، ممثل الهيئة بقنا الشكر والتقدير على المجهودات المستمرة للنهوض بالعملية التنموية بمحافظة قنا بوجه عام والدعم المستمر لأنشطة التنمية وهيئة بلان بوجه خاص، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبناء شراكات مجتمعية قوية تسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية المستدامة.
 

وأوضح شفيق، أن الهيئة معنية بحقوق وصحة الطفل والفتاة، وتلتزم بمساعدة الأطفال والفتيات المهمشين والمعرضين للخطر على الخروج من دائرة الفقر والمرض من خلال التعاون مع الشراكات في المجتمع.

وأكد شفيق، بأن هناك أنشطة متعددة من خلال بناء قدرات لجان الحماية المجتمعية، وتقديم منح للتوسع للمشروعات التي تنطبق عليها معايير الحصول على المنح، بالإضافة إلى توفير التدريبات الحرفية والمهنية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في تمكين الأسرة القنائية اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة بكافة قرى ومراكز المحافظة.
 

قنا وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الأوقاف الهيئة العامة للاستعلامات التنمية المستدامة أخبار قنا

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