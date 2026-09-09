آبل تواصل تطوير حاسوب Mac بشاشة قابلة للطي رغم تأجيل إطلاقه لسنوات

أكدت تقارير هندسية متخصصة أن شركة "آبل" (Apple) الأمريكية لا تزال تواصل أبحاثها وتطويرها لحاسوب "Mac" بشاشة كاملة قابلة للطي، نافية مزاعم إلغاء المشروع تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جون تيرنوس، مع الإشارة إلى أن طرح الجهاز تجارياً لا يزال بحاجة إلى عدة سنوات لتجاوز تحديات لوحات المفاتيح الافتراضية، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب بن لوفجوي ونشره موقع 9to5Mac التقني.

عقبة استبدال الأزرار الميكانيكية

أوضح التقرير أن التحدي الجوهري الذي يؤخر خروج حاسوب ماك القابل للطي إلى الأسواق يتمثل في إيجاد بديل عملي ومريح للوحة المفاتيح الصلبة التقليدية؛ إذ تفرض الشاشات الزجاجية المرنة ثلاثة عوائق رئيسية تتمثل في عدم راحة الكتابة المباشرة على الأسطح الصلبة لفترات طويلة، وغياب حركة المفاتيح التي توفر التغذية الميكانيكية الراجعة لأصابع اليد، بالإضافة إلى عجز مستخدمي الكتابة السريعة (Touch Typists) عن تحسس حدود المفاتيح قبل الضغط عليها.

براءات اختراع آبل للشاشات المرنة

أشار المصدر إلى أن آبل سجلت بالفعل عدة براءات اختراع نوعية لحل هذه المعضلات؛ حيث تعتمد الأولى على شاشات مرنة تنحني طفيفاً عند ملامسة الأصابع لامتصاص قوة الضغط، مدعومة بمحركات اهتزاز لمسي (Haptics) متطورة تحاكي النقرات الواقعية على غرار ما تقدمه لوحات التتبع (Trackpads) الصلبة في حواسيب ماك بوك الحالية.

كما تشمل الحلول المسجلة استخدام شحنات إلكتروستاتيكية على سطح الشاشة لخلق احتكاك اصطناعي يوحي بملمس وحواف أزرار مادية دون وجود أي بروز فعلي.

تقنية المضخات السائلة

واوضح تقرير موقع 9to5Mac أن الشركة تراقب عن كثب أبحاثاً متقدمة نُفذت في جامعة كارنيجي ميلون لتطوير مضخات تناضح كهرومائي دقيقة بسماكة 1.5 ملم فقط، تتيح ضخ السوائل أسفل الطبقة المرنة في غضون ثانية واحدة لرفع أزرار فيزيائية ملموسة بارتفاع يصل إلى 5 ملم عند الحاجة للكتابة، ثم تسويتها تماماً بمستوى الشاشة عند تحويل الجهاز إلى شاشة عرض عملاقة.

ورؤية آبل المستقبلية

ذكر التقرير أن رؤية آبل النهائية تستهدف تقديم حاسوب صدفي هجين يعمل بحجم كمبيوتر محمول تقليدي عند الطي مع لوحة مفاتيح ذكية تتغير أزرارها بحسب التطبيق المستخدم، وتتحول عند فتحها بالكامل إلى شاشة عملاقة بمقاس يقارب 20 بوصة تدعم الرسم بقلم Apple Pencil، مؤكداً أن وضع المشروع قيد التأجيل المؤقت في الوقت الراهن لا يعني التراجع عن التقنية، بل انتظار نضجها التكنولوجي لتلائم معايير الشركة الصارمة.