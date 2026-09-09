الأمن ينقذ طفلة بلا مأوى ويودعها بدور رعاية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تواجد طفلة بلا مأوى "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بمنطقة النزهة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو (سن 10) وتبين وجود إصابات قديمة بجسدها عبارة عن "جرح بفروة الرأس وعجز بكف اليد اليسرى" وترتدى ملابس رثة ، وبسؤالها قررت بتواجدها بذات المكان منذ فترة لعدم وجود مأوى لها وإنفصال والديها (لا تعلم مكان إقامتهما سوى كونهما مقيمان بمنطقة الخانكة بالقليوبية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية تنسيقاً والجهات المعنية.