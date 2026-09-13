أخبارأسوان| استقبال طلاب العام الجديد بالحلوى.. ومتابعة لمشروعات الصحة والطرق

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 12/9/2026 أحداث متنوعة .

ففي أجواء اتسمت بالبهجة والفرحة، استقبل شوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو، يرافقه مدير الإدارة التعليمية بإدفو ومدير إحدى المدارس الابتدائية، التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك وسط أجواء احتفالية أسهمت في إدخال البهجة والسرور على نفوس الطلاب.

https://www.elbalad.news/7104107

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشروع تطوير مستشفى حميات إدفو، للوقوف ميدانياً على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.

https://www.elbalad.news/7104648

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مستشفى النيل التخصصى بمركز إدفو، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمواطنين وفقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى يتم تطبيقها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية.



https://www.elbalad.news/7104642

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مركز شباب مدينة إدفو، وذلك للوقوف ميدانياً على الموقف الحالى للمركز، وبحث سبل تطويره ورفع كفاءته بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكانياته، ويعظم العوائد الإيجابية منه.



https://www.elbalad.news/7104680

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قصر ثقافة إدفو، والمقام على مساحة 200 م2، والمكون من دورين، وذلك للوقوف على حالته ومتابعة سبل الإستغلال الأمثل له بما يخدم أهالى المدينة.



https://www.elbalad.news/7104662

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز إدفو، بعدد من أصحاب وسائقى عربات الحنطور، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزائرين.

https://www.elbalad.news/7104675

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مشروع تطوير مستشفى الصدر بإدفو؛ للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال الجارية بالمستشفى.



https://www.elbalad.news/7104771

جهود متنوعة

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الحديقة العامة بمدينة إدفو، والتى تقع على مساحة تصل لنحو 5 آلاف م2، وذلك للوقوف على حالتها ومتابعة سبل الاستفادة المثلى منها بما يخدم أهالي المدينة.



https://www.elbalad.news/7104693

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الموقع المقترح لإنشاء مبنى إدارة إدفو التعليمية، والمقام على مساحة 800 م²، والمقرر أن يتكون من 5 أدوار، وذلك بالموقع المخصص بجوار موقف السلايمة القديم، للوقوف على جاهزية الموقع ومتابعة الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع.

https://www.elbalad.news/7104773

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كوبرى إدفو العلوى، وذلك للوقوف على حالته ومتابعة إحتياجاته من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، بما يسهم فى تحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة على الكوبرى ومداخله.

https://www.elbalad.news/7104763

فى بشرى سارة لأهالى مركز ومدينة إدفو، تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسار المقترح لإنشاء الطريق الدائرى البديل، بداية من موقف السلايمة، وذلك للوقوف ميدانياً على المسار المقترح للمشروع، وبحث الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذه، بما يسهم فى تحسين السيولة المرورية وتخفيف الضغط عن المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.



https://www.elbalad.news/7104775



