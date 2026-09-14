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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكر بـ25 والزيت بـ52.. قائمة أسعار السلع المخفضة20% وأماكن شرائها

اسعار السلع المخفضة
اسعار السلع المخفضة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة خفض اسعار السلع الأساسية للمواطنين بجميع منافذها ، وذلك بعد توجه عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة بالسيطرة على الاسعار وخفضها لدعم المواطنين، وبدأت المبادرة منذ10 سبتمبر بخفض أسعار12 سلعة أساسية ، وتخطط التموين لوصول التخفيض إلى 30 سلعة خلال الفترة المقبلة .

أسعار السلع المخفضة

حددت وزارة التموين أسعار مجموعة من السلع الأساسية التي تم طرحها للمواطنين عبر المنافذ المشاركة، وتشمل:

  • السكر المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
  • الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.
  • المكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.
  • الأرز المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
  • صلصة «دويك» 300 جرام: 14 جنيهًا.
  • الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.
  • الجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا: 5 جنيهات.
  • الجبنة البيضاء 125 جرامًا: 7 جنيهات.
  • الجبنة البيضاء 250 جرامًا: 14 جنيهًا.
  • الحلاوة الطحينية «بار سادة» 40 جرامًا: 4 جنيهات.
  • الدقيق المعبأ وزن 1 كجم: 20 جنيهًا.
  • المربى بأنواعها 350 جرامًا: 20 جنيهًا.

 

توسع تدريجي

ومن المقرر ألا تتوقف الخطة عند هذه القائمة، إذ تستهدف الوزارة التوسع التدريجي في السلع المعروضة حتى تصل إلى 30 سلعة أساسية، بما يزيد الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

وتشمل منافذ طرح السلع المجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ التي يجري تطويرها وضمها إلى منظومة البيع الجديدة.

تخفيف الأعباء 

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك الحكومي العاجل لضبط الأسواق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

التخفيضات مستمرة حتى مارس 2027

وأوضح تامر صلاح مختار، خلال مداخلة بصباح الخير يا مصر، أن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية تستهدف التوسع من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر الجاري، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس المقبل.

تخفيضات تصل إلى 20%

وأشار إلى أن نسب التخفيض تصل إلى 20% مقارنة بمثيلاتها في السوق الحرة، لافتًا إلى طرح كيلو السكر والأرز بسعر 25 جنيهًا، وعبوة المكرونة وزن 350 جرامًا بنحو 9 جنيهات، إلى جانب تخفيضات مماثلة على الزيوت والدقيق والأجبان داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية.

مراقبة السوق

وشدد وكيل وزارة التموين على أن الوزارة تتابع بصورة لحظية وميدانية معدلات الضخ اليومي للسلع في 284 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع المحافظات، من خلال نظام إلكتروني مميكن، لضمان عدم تسريب السلع المخفضة إلى السوق الموازية.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على آليات تكنولوجية للرقابة، من بينها «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار»، لرصد حركة تداول السلع ومراجعة فواتير المحال وتجار التجزئة، والتعامل مع أي زيادات سعرية غير مبررة.

منفذ في كل حي 

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع والتوسع في المنافذ الثابتة، بواقع منفذ على الأقل داخل كل مركز وحي، إلى جانب التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى، والتوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، فضلًا عن تسيير السيارات المتنقلة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تقليص الحلقات الوسيطة وربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، بما يساعد على توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار تامر صلاح مختار إلى استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة من مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة وأصحاب البطاقات التموينية، لضمان وصول السلع المخفضة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

خريطة منافذ المبادرة في الجيزة

- 3 ش السوق الغربي - المساكن الشعبية – إمبابة.
- ميدان الجيزة - عمارة مصر للتأمين.
- 61 ش محجوب ثابت – العجوزة.
- شارع نشأت – الهرم.
- 39 ش ترعة الزمر - العمرانية الشرقية.
- الكوثر - مدينة الأوقاف – بولاق الدكرور.
- 16 ش الدقي.
- 12 ش العامل الأول - المنيرة – إمبابة.
- داخل مدينة الانتاج الإعلامي.
- سكة الحاج على المعتمدية كرداسة.
- شارع سعد زغلول الحوامدية.
- الباويطي الواحات البحرية.
- الصالحية أطفيح.
- ناصية ش حسن الحلواني ش ترسا بأبو النمرس.
- ش الطرفاية البدرشين.
- ش الجمهورية منشأة القناطر.
- ش النيل السعيد بجوار مدرسة التجارة العياط.
- المنيا الصف.
- ش أولاد محجوب البراجيل أوسيم.
- شارع المدرسة من شارع الصهاريج الوراق.
-32 ش إسماعيل محمود من شارع الإخلاص الطالبية.
- شارع جمال عبد الناصر -برك الخيام - كرداسة 81.
- ش السويس عرب النعام حوامدية 10.
- الباويطي - الواحات البحرية.
- ش إبراهيم الشافعي مركز أطفيح.
- قرية صول - مركز أطفيح.
- أبو النمرس مركز أبو النمرس.
- دهشور مركز البدرشين.
- ش بركي سلامة - ذات الكوم - منشاة القناطر.
- أم دينار منشاة القناطر.
- كفر الرفاعي – العياط.
- كفر عمار- العياط.
- الأقواز بجوار الكنيسة الصف.
- المنيا – الصف.
- ش عبده مبروك - البراجيل – أوسيم.

 

اسعار السلع سعر الزيت سعر السكر منافذ التموين اماكن منافذ التموين في الجيزة مبعدة خفض الاسعار

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