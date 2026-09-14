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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 30 فريقا.. بنها الأهلية تحصد 3 مراكز في بطولة الروبوتات

طلاب جامعة بنها الأهلية
طلاب جامعة بنها الأهلية

شهد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية ختام فعاليات بطولة جامعة بنها الثانية للروبوتات، التي أقيمت على مدار يومين بمشاركة 30 فريقا طلابيا يمثلون أكثر من 10 جامعات مصرية، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم والقيادات الأكاديمية والتنفيذية وممثلي المؤسسات والشركات المشاركة في تنظيم البطولة، حرصا من جامعة بنها الأهلية على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات العلمية والتكنولوجية.


وشهدت فعاليات الختام، استعراض مشروعات الفرق المشاركة، إلى جانب إعلان النتائج وتكريم الفرق الفائزة، حيث حققت جامعة بنها الأهلية ثلاثة مراكز متقدمة في مسارات مختلفة، بما يعكس المستوى المتميز لطلاب الجامعة وقدرتهم على توظيف معارفهم الأكاديمية في مجالات التكنولوجيا والروبوتات والابتكار.


وفاز فريق GreenCedes من كلية علوم الحاسب بالمركز الأول في مسار Agri Bot، تحت إشراف الدكتورة منار لاشين، وضم الفريق الطلاب مريم عادل محمد، وسماء أسامة محفوظ، ومحمد طارق عزمي، وعمر ضياء الدين فوزي، ويوسف محمد أبو سريع.


وفاز فريق Cupra من كلية الهندسة بالمركز الثاني في مسار Smart Builder، تحت إشراف الدكتورة دينا النجار، وضم الفريق الطلاب ناهد تامر فوزي، ورغد أشرف سعداوي، وعبدالرحمن أحمد نايف، وزياد عمرو تسن، وعمار أحمد وفاء.


وحصل فريق U tern من كلية الهندسة على المركز الثالث في مسار Smart Medic، تحت إشراف الدكتورة دينا النجار، وضم الفريق الطلاب توني طارق أبو الدهب، ومحمد شاكر إبراهيم، وجون إسحق ناجح، وشروق أيمن أحمد، ومحمد السيد إبراهيم، ويوسف محمد الملاحي، وعمر ممدوح رفاعي، وعلي محمود عبد العزيز.


وحرص الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، على تهنئة الطلاب الفائزين وتكريمهم، مشيدًا بما قدموه من مشروعات وأفكار مبتكرة، ومؤكدًا أهمية دعم الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات العلمية والتكنولوجية التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم التطبيقية، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي وحل المشكلات.


وتأتي مشاركة جامعة بنها الأهلية في البطولة انطلاقًا من اهتمامها بتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والتنافس العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.


وتؤكد النتائج التي حققتها فرق الجامعة أهمية إتاحة الفرص أمام الطلاب للتنافس في الفعاليات العلمية والتكنولوجية، واكتساب الخبرات العملية، وتحويل معارفهم وأفكارهم الأكاديمية إلى مشروعات وحلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

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