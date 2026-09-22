هوس استثماري جديد.. كيف تجذب صناديق الاستثمار المتخصصة عقول وأموال Gen Z

سجلت صناديق المؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص (Thematic ETFs) انتعاشاً مالياً كبيراً مدفوعاً بطلب متنامٍ من مستثمري "الجيل زد" (Gen Z)، حيث استقطبت هذه المنتجات الاستثمارية المتخصصة نحو 76 مليار دولار من التدفقات الصافية منذ شهر ديسمبر 2024، لتعوض بذلك مسار التخارج وموجات الركود السابقة، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشرته شبكة CNBC استناداً إلى أحدث تحليلات مؤسسة "مورنينج ستار" (Morningstar) وأبحاث بورصة ناسداك.

صدارة مطلقة لقطاع الذكاء الاصطناعي

أظهرت بيانات مؤسسة "مورنينج ستار" أن المستثمرين كانوا قد ضخوا نحو 95 مليار دولار في الصناديق المتخصصة خلال عامي 2020 و2021، قبل أن تشهد السوق تراجعاً ملحوظاً وموجات استرداد للأموال امتدت من عام 2022 حتى أواخر عام 2024.

واستعادت الصناديق مسار الصعود مجدداً بقيادة المنتجات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، والتي استحوذت بمفردها على ما يقرب من ثلث إجمالي التدفقات النقدية الصافية المحققة مؤخراً، بالتزامن مع توجيه رؤوس أموال إضافية نحو صناديق تركز على قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية.

إقبال لافت من جيل الشباب ومعدلات استثمار مرتفعة للتقاعد

أبرزت نتائج استطلاع الرأي السنوي لمستثمري الصناديق الأفراد، والصادر عن بورصة ناسداك (Nasdaq)، تنامي شهية صغار السن تجاه الأدوات الاستثمارية الحديثة؛ حيث كشف الاستطلاع أن 75% من مستثمري الجيل زد يمتلكون حصصاً في صناديق المؤشرات المتداولة داخل حسابات التقاعد الخاصة بهم، في حين عبّر 34% منهم عن اهتمام مباشر بالصناديق القطاعية وذات الطابع الموضوعي.

واعتمدت الدراسة الاستقصائية على آراء 2,000 مستثمر فردي في شهر مارس 2024، مع هامش خطأ إحصائي بلغ نحو نقطتين مئويتين زيادة أو نقصاناً.

تقييم الخبراء لأهمية الصناديق التخصصية

أكد تود روزنبلوث، رئيس قسم الأبحاث والتحرير في مؤسسة "تي إم إكس فيتا فاي" (TMX VettaFi)، أن الصناديق المتخصصة تمثل أداة تكميلية تدعم استراتيجيات التنويع الاستثماري الأوسع نطاقاً، من خلال تمكين المستثمر من زيادة انكشافه على محاور نمو محددة وذات أفق واعد على المدى الطويل.

وأوضح روزنبلوث أن هذه المنتجات تمنح حامليها فرصة للاستفادة المباشرة من الاتجاهات الاقتصادية الكبرى والابتكارات الصناعية دون الحاجة لشراء أسهم الشركات الفردية بشكل منفصل.

تحذيرات من مخاطر

حذر التقرير المستثمرين الأفراد من مخاطر تركز الأصول في قطاعات ضيقة، مشدداً على ضرورة تقييم مدى ملاءمة هذه الصناديق للبنية العامة للمحفظة الاستثمارية وتدقيق نسب الرسوم والمصاريف الإدارية المفروضة عليها.

وتطرق التحليل إلى أن الاعتماد الواسع على خيارات الاستثمار غير النشط واستراتيجيات المؤشرات جعل مدخرات الأسر شديدة التأثر بتقلبات أسواق الأسهم، لا سيما في ظل صعود التقييمات السعرية المعتمدة على توقعات مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي، مما يعزز المخاطر المحتملة في حال جاءت النتائج التشغيلية والمالية أقل من التوقعات المعقودة عليها.