يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق استخراج الفيش الجنائي 2026 وصحيفة الحالة الجنائية باعتبارها من المستندات المطلوبة عند التقديم على العديد من الوظائف واستكمال إجراءات السفر وبعض المعاملات الحكومية والتعليمية.

وأتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل لاستخراج الصحيفة سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو المراكز والوحدات المميكنة.

استخراج الفيش الجنائي 2026

طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

ووفرت وزارة الداخلية أكثر من طريقة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية بهدف تقليل الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتشمل طرق استخراج الفيش الجنائي المراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري وماكينات استخراج الصحيفة الإلكترونية الموجودة في عدد من المواقع والمراكز التجارية. كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو التطبيق الإلكتروني المخصص للخدمات.

وتتوفر أيضا خدمة استخراج الفيش الجنائي المستعجل التي تتيح الحصول على الصحيفة خلال وقت قصير وقد تتضمن إمكانية الاستلام في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية وفقا لنوع الخدمة ومكان الحصول عليها.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا

يمكن للمواطن استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا من خلال اتباع عدد من الخطوات.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وإنشاء حساب على المنصة.

اختيار خدمات الأدلة الجنائية ثم خدمة صحيفة الحالة الجنائية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

رفع صورة شخصية حديثة وفقا للضوابط المحددة للخدمة.

سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

اختيار طريقة استلام صحيفة الحالة الجنائية سواء من خلال وسيلة التوصيل المحددة أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

استخراج الفيش الجنائي 2026

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

تختلف المستندات المطلوبة وفقا لحالة مقدم الطلب ونوع الخدمة المقدمة إلا أن الإجراءات الأساسية تتضمن تقديم بطاقة الرقم القومي سارية للمواطنين المصريين أو جواز سفر ساري وفقا للحالة.

كما يحتاج القصر إلى تقديم شهادة ميلاد بالإضافة إلى المستندات المطلوبة من ولي الأمر وفقا للإجراءات المعمول بها.

وبالنسبة للأجانب يشترط تقديم بطاقة إقامة سارية والمستندات المحددة للحصول على الخدمة.

ويمكن للمصريين المقيمين في الخارج استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال السفارات والقنصليات المصرية وفقا للإجراءات والضوابط المقررة.

رسوم استخراج الفيش الجنائي

تختلف رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية وفقا لنوع الخدمة وطريقة الإصدار والاستلام.

وتبلغ رسوم استخراج الفيش الجنائي العادي نحو 70 جنيها وفقا للبيانات المتداولة عن الخدمة مع إمكانية طلب الخدمة العاجلة أو المميزة مقابل رسوم إضافية.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تصل مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائية إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وفقا للغرض المقدم من أجله المستند والجهة المطلوب تقديمه إليها.

ويفضل استخراج الفيش الجنائي قبل موعد تقديمه بفترة قصيرة للتأكد من سريان الصحيفة وقت استخدامها خاصة أن بعض الجهات قد تشترط إصدارها خلال مدة زمنية محددة.

كما يجب الانتباه إلى أن صحيفة الحالة الجنائية تكون موجهة إلى جهة محددة وفقا للغرض من استخراجها لذلك يجب تحديد الجهة المطلوبة بشكل صحيح عند تقديم الطلب.

استخراج الفيش الجنائي 2026

أماكن استخراج الفيش الجنائي الفوري

تتوفر خدمات استخراج صحيفة الحالة الجنائية بشكل فوري أو مميز في عدد من المواقع التي تقدم خدمات الأحوال والأدلة الجنائية.

ومن أبرز الأماكن التي تتوفر بها الخدمة سيتي ستارز بالقاهرة وداندي مول بالجيزة والمركز الرئيسي للأدلة الجنائية في العباسية إلى جانب عدد من الوحدات والمراكز المميكنة في المحافظات.

وتأتي إتاحة هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية والاعتماد على التحول الرقمي في إصدار المستندات الرسمية بما يساعد على تقليل زمن الحصول على الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.