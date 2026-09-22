قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا في نطاق النوبارية بالبحيرة
باستخدام ملف المسيرات.. لافروف يتهم الغرب بشن حرب معلومات ضد موسكو
هيئة الدواء تحذر من إعلانات مجهولة تروج لأدوية تخسيس | مستند
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج الفيش الجنائي 2026

استخراج الفيش الجنائي 2026
استخراج الفيش الجنائي 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق استخراج الفيش الجنائي 2026 وصحيفة الحالة الجنائية باعتبارها من المستندات المطلوبة عند التقديم على العديد من الوظائف واستكمال إجراءات السفر وبعض المعاملات الحكومية والتعليمية. 

وأتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل لاستخراج الصحيفة سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو المراكز والوحدات المميكنة.

استخراج الفيش الجنائي 2026

طرق استخراج الفيش الجنائي 2026

ووفرت وزارة الداخلية أكثر من طريقة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية بهدف تقليل الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتشمل طرق استخراج الفيش الجنائي المراكز المميكنة ووحدات الإصدار الفوري وماكينات استخراج الصحيفة الإلكترونية الموجودة في عدد من المواقع والمراكز التجارية. كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو التطبيق الإلكتروني المخصص للخدمات.

وتتوفر أيضا خدمة استخراج الفيش الجنائي المستعجل التي تتيح الحصول على الصحيفة خلال وقت قصير وقد تتضمن إمكانية الاستلام في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية وفقا لنوع الخدمة ومكان الحصول عليها.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا

يمكن للمواطن استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا من خلال اتباع عدد من الخطوات.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وإنشاء حساب على المنصة.

اختيار خدمات الأدلة الجنائية ثم خدمة صحيفة الحالة الجنائية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

رفع صورة شخصية حديثة وفقا للضوابط المحددة للخدمة.

سداد الرسوم إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

اختيار طريقة استلام صحيفة الحالة الجنائية سواء من خلال وسيلة التوصيل المحددة أو من أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

استخراج الفيش الجنائي 2026

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

تختلف المستندات المطلوبة وفقا لحالة مقدم الطلب ونوع الخدمة المقدمة إلا أن الإجراءات الأساسية تتضمن تقديم بطاقة الرقم القومي سارية للمواطنين المصريين أو جواز سفر ساري وفقا للحالة.

كما يحتاج القصر إلى تقديم شهادة ميلاد بالإضافة إلى المستندات المطلوبة من ولي الأمر وفقا للإجراءات المعمول بها.

وبالنسبة للأجانب يشترط تقديم بطاقة إقامة سارية والمستندات المحددة للحصول على الخدمة.

ويمكن للمصريين المقيمين في الخارج استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال السفارات والقنصليات المصرية وفقا للإجراءات والضوابط المقررة.

رسوم استخراج الفيش الجنائي

تختلف رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية وفقا لنوع الخدمة وطريقة الإصدار والاستلام.

وتبلغ رسوم استخراج الفيش الجنائي العادي نحو 70 جنيها وفقا للبيانات المتداولة عن الخدمة مع إمكانية طلب الخدمة العاجلة أو المميزة مقابل رسوم إضافية.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تصل مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائية إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وفقا للغرض المقدم من أجله المستند والجهة المطلوب تقديمه إليها.

ويفضل استخراج الفيش الجنائي قبل موعد تقديمه بفترة قصيرة للتأكد من سريان الصحيفة وقت استخدامها خاصة أن بعض الجهات قد تشترط إصدارها خلال مدة زمنية محددة.

كما يجب الانتباه إلى أن صحيفة الحالة الجنائية تكون موجهة إلى جهة محددة وفقا للغرض من استخراجها لذلك يجب تحديد الجهة المطلوبة بشكل صحيح عند تقديم الطلب.

استخراج الفيش الجنائي 2026

أماكن استخراج الفيش الجنائي الفوري

تتوفر خدمات استخراج صحيفة الحالة الجنائية بشكل فوري أو مميز في عدد من المواقع التي تقدم خدمات الأحوال والأدلة الجنائية.

ومن أبرز الأماكن التي تتوفر بها الخدمة سيتي ستارز بالقاهرة وداندي مول بالجيزة والمركز الرئيسي للأدلة الجنائية في العباسية إلى جانب عدد من الوحدات والمراكز المميكنة في المحافظات.

وتأتي إتاحة هذه الخدمات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية والاعتماد على التحول الرقمي في إصدار المستندات الرسمية بما يساعد على تقليل زمن الحصول على الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

استخراج الفيش الجنائي 2026 استخراج الفيش الجنائي استخراج الفيش الفيش الجنائي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الصدق وحفظ السر والأمانة أساس الإخلاص بين الزوجين

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة» مع انطلاق العام الدراسي الجديد

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة»

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

بالصور

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد