تويوتا فورتشنر 2027 الجيل الجديد | صور

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا فورتشنر موديل 2027، وتنتمي فورتشنر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت فورتشنر في جيلها الجديد أثناء اختبارها علي الطرق العامة .

تويوتا فورتشنر موديل 2027

ورصد الجيل الجديد كلياً من تويوتا فورتشنر أثناء اختباره لأول مرة في تايلاند، وستشارك فورتشنر 2027 مكونات رئيسية مع هايلكس الجديدة وبعض ملامح التصميم .

محرك تويوتا فورتشنر موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، بجانب نظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت لتحسين الكفاءة وتقليل الاستهلاك، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا فورتشنر موديل 2027

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2027

تعتمد سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 على نفس منصة IMV متعددة الاستخدامات التي بني عليها هايلكس الجيل الجديد، وحصلت هذه المنصة على تحديثات كبيرة، وأصبحت قادرة على استيعاب أنواع مختلفة من منظومات الدفع، تشمل الأنظمة الهجينة، وتقنيات الهيدروجين، وحتى النسخ الكهربائية بالكامل.

تويوتا فورتشنر موديل 2027

تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 مصابيح خلفية أكثر نحافة مع امتداد جانبي، وبها شريط إضاءة LED يصل بينهما، ويظهر ميل خفيف لخط السقف باتجاه الخلف إلى جانب تصميم جديد للباب الخلفي والصداد، وبها جناج هوائي على شكل زعنفة القرش.

واجهة تويوتا فورتشنر موديل 2027 الأمامية تستلهم تصميمها بشكل واضح من هايلكس، مع شبك أمامي كبير بتصميم عمودي، ومصابيح LED أكثر حدة وعصرية، وبها شاشتين مقاس 12.3 بوصه، وبها لوحدة للعدادات الرقمية وأخرى للنظام الترفيهي، وبها مقاعد أمامية كهربائية مع تهوية، وبها نظام تكييف أوتوماتيك، وبها شاحن لاسلكي، وبها كاميرا محيطية 360 درجة، وبها حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

تاريخ سيارة تويوتا فورتشنر

تعتبر تويوتا فورتشنر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) متوسطة الحجم، وبدأت شركة تويوتا اليابانية إنتاجها في عام 2004 ضمن مشروع المركبات متعددة الاستخدامات الدولية (IMV) المخصص للأسواق الناشئة.

تويوتا فورتشنر موديل 2027

وبنيت السيارة على نفس منصة وهيكل شاحنة البيك آب الشهيرة تويوتا هايلكس، واخذ اسمها من كلمة "Fortune" بمعنى الحظ، لتعبر عن الاعتمادية والصلابة في الطرق الوعرة.