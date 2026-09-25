الغربية.. تكثيف أعمال النظافة ورفع 507 طنا من بؤر المخلفات والتراكمات

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 507 طنًا، بواقع 100 طن بمركز ومدينة كفر الزيات، و80 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و60 طنًا بحي ثان طنطا، و45 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و40 طنًا بمركز ومدينة بسيون.

كما تم رفع 30 طنًا بكل من حي أول طنطا، ومركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة قطور، و25 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و22 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و20 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة السنطة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر وتم الحضاري.