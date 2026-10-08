مباحثات مصرية تركية لتبادل الخبرات في مجالات عديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات مع تركيا؛ لتطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية بالبلدين.

أوضح خلال لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركى على هامش مشاركتهما بمنتدى اسطنبول الاقتصادي؛ أن هناك حرصًا على تحقيق التكامل الاقتصادى بتعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجيستي بين البلدين.

أضاف كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة.

أشار إلى تعزيز التعاون المشترك؛ لبناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي ببرامج تدريبية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

أشار كجوك، إلى الاستفادة من التجربة التركية فى تيسير وتبسيط الإجراءات الداعمة لتنافسية منظومة التصدير؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق العالمية.