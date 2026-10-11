هيئة تنشيط السياحة تشارك في المعرض السياحي SITF بـ كوريا الجنوبية.."مستند"

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي "SITF " فى دورتة الثانية والأربعين، والمزمع انعقاده بمدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، وذلك في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري والتواجد في عدد من الأسواق السياحية المتهدفة.

المعرض السياحي الدولي SITF



أوضحت هيئة تنشيط السياحة فى منشور حصل عليه "صدى البلد" أن معرض SITF يقام فى الفترة من 13 إلى 16 مايو 2027، ويُعد من أبرز وأكبر معارض السياحة والسفر فى كوريا الجنوبية، ليجمع بين قطاعي الأعمال والجمهور من خلال إتاحة فرص للتواصل المباشر وعقد اللقاءات المهنية مع ممثلى الشركات والجهات العاملة فى القطاع السياحي.

تابعت الهيئة أن المعرض يوفر عروض ترويجية مباشرة للمسافرين، بالإضافة إلى أن دورة عام 2026 الجاري شهدت مشاركة نحو 40 دولة و423 جهة عارضة و518 جناحًا، واستقطب أكثر من 44 ألف زائر.أشارت هيئة التنشيط، إلى أن قيمة الاشتراك بالجناح المصرى في المعرض لعام 2027، قدرت بـ 2.750 يورو تسدد في حساب الغرفة السياحية.