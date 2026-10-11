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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الكاراتيه يغادر إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين

منتخب مصر للكاراتيه
منتخب مصر للكاراتيه
عبدالله هشام

غادرت صباح اليوم، الأحد، بعثة منتخب الكاراتيه إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 سنة – بولندا 2026، والتى يشارك بها 40 لاعبا ولاعبة في منافسات يسعى خلالها أبطال مصر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وتوجه محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إلى بولندا فى إطار مشاركته الدولية بدعوة من الاتحاد الدولي لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي المقامة على هامش البطولة ومتابعة منافسات أبطال المنتخب الوطني.

ويترأس البعثة سيد نصر، نائب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه، خلال منافسات البطولة العالمية.

وتتجه الأنظار إلى أبطال مصر وسط طموحات كبيرة بتقديم أداء مشرف يليق بمكانة الكاراتيه المصري ورفع علم مصر عالياً في المحفل العالمي.

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