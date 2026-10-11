حي الهرم يصادر محتويات مدرسة وبيتش باجي بطريق المنصورية وكفر الجبل| شاهد

قاد اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، حملة إشغالات مكبرة استهدفت عدداً من القطاعات الحيوية بنطاق الحي؛ لضمان تطبيق القانون ورفع كافة أشكال الإشغالات.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية لفرض الانضباط وإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن مصادرة محتويات مدرسة سودانية مخالفة تقع على طريق المنصورية، بجوار مدرسة الشهيد عبد الله أبو زيد، إلى جانب مصادرة مركبة "بيتش باجي" من منطقة كفر الجبل بقطاع المتحف، لما تمثله من إشغال للطريق العام وعرقلة للحركة المرورية.

وأكد رئيس حي الهرم، أنه جار إيداع كافة المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة بحضور ومشاركة لفيف من القيادات التنفيذية بالحي، شملت: أحمد عبد البصير، نائب رئيس الحي لقطاع المتحف، واأحمد خلف، مدير الإشغالات، وعادل أحمد، مدير المتابعة، وبتنسيق ومتابعة ميدانية من ولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وتأتي هذه الجهود المستمرة في إطار خطة الحي الرامية إلى التصدي الحازم لكافة المخالفات والإشغالات، وإعادة الانضباط للشارع الجيزوي، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.