ساعات على غلق الباب.. موعد انتهاء تقديم وحدات السكن البديل للإيجار القديم

​أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التقديم على وحدات "السكن البديل" المخصصة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن يوم غدٍ الإثنين 12 أكتوبر 2026 هو الموعد النهائي والأخير لإغلاق باب التقديم وسحب الشروط.

​تسهيلات إلكترونية وبريدية لسرعة التقديم

و​في ظل اقتراب انتهاء المهلة، أتاحت الجهات المعنية للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات فرصة إنهاء كافة الإجراءات وسداد المصاريف الإدارية قبل انتهاء الموعد النهائي عبر قناتين رئيسيتين:

​منصة مصر الرقمية: والتي تتيح للمواطنين التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونياً وبشكل مباشر من منازلهم دون الحاجة للانتظار.

​مكاتب البريد المميكن: عبر تفعيل خدمة الوكيل المتاحة بالمكاتب، وذلك لتقديم الدعم الكامل وتسهيل الإجراءات أمام كبار السن وذوي الإعاقة لضمان سرعة إتمام التسجيل في المواعيد المقررة.

​خطوة هامة لدعم الاستقرار السكني

و​يأتي طرح وحدات السكن البديل في إطار حرص الدولة على توفير بدائل سكنية ملائمة وآمنة للمواطنين، وضمان استقرارهم الاجتماعي، مع إتاحة التمويل العقاري المناسب لهم وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها.

وأهابت الجهات المعنية بالمواطنين سرعة استكمال الأوراق المطلوبة والتقدم قبل انتهاء المهلة المحددة رسمياً لضمان عدم ضياع الفرصة.

مجلس الوزراء يعتمد ضوابط وأحكام محور الإيجار ببرنامج “سكن كل المصريين”

وكان ​اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (2/38/2026) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والذي يتضمن إقرار الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين".

​أبرز شوابط وضوابط محور الإيجار:

​نطاق العمل: يشترط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة (إن وجد) واقعاً داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، على أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.

​الأولويات في التخصيص:

​الأولوية الأولى: لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، بدون حد أقصى للسن.

​الأولوية الثانية: لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً.

​ذوو الهمم: تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للمتقدمين من ذوي الهمم.

​دعم الإيجار: حدد القرار الضوابط المتعلقة بالحد الأقصى للدعم النقدي المُقرر صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج.

​آليات التعاقد: تتضمن الشروط الجديدة ضوابط واضحة للتعاقد، التحصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان انتظام الخدمة واستدامة المشروع.

​ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية ملائمة لمختلف فئات المجتمع، ودعم الأولى بالرعاية، فضلاً عن تقديم حلول عملية لملف الإيجار القديم وتلبية احتياجات الشباب والأسر الجديدة.