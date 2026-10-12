عصام عبدالفتاح: أنا ضد التحكيم الأجنبي ويجب منح الثقة للتحكيم المصري

علق عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام على أداء الحكم السلوفيني الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري

وقال عصام عبد الفتاح: الحكم أدار مباريات في بلجيكا وفرنسا ، لكن التوفيق وعدم التوفيق يحدث ومن الممكن أن يكون اللاعب ليس في يومه أو المدرب.

وواصل : أنا ضد التحكيم الاجنبي ويجب عودة الثقة للتحكيم المصري وعدم الثقة ستبعد التحكيم المصري وتأخره ونحن نحاول العمل بشكل أفضل للتطوير واعادة الثقة للتحكيم المصري.

وأردف: حينما يحدث خطأ نعترف، ونحلل الحالات كل أسبوع، ونقول أننا أصبنا في كذا وأخطأنا في كذا، نحترم نادي الزمالك، وبنحترم نادي الأهلي وكل الأندية، لكن لا يوجد محاباه لكن يجب إعادة الثقة للتحكيم المصري ونشجع أولادنا.

واختتم عصام عبدالفتاح تصريحاته قائلا: عمومًا أنا ضد التحكيم الأجنبي، على طول الخط، ومع الحكم المصري ولكن الظروف التي حدثت، أو شهدها التحكيم المصري العام الماضي أدت لأن نكون مرغمين على ضم حكم أجنبي.