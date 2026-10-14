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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير حرب إسرائيل: إذا انضم حزب الله إلى إيران فسيتعرض لضربة قوية

كاتس
كاتس
محمد على

هدد وزير الدفاع (الحرب) الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لبنان و”حزب الله”، باستعداد جيش الاحتلال لمهاجمتها مرة أخرى والإغارة عليها بشدة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح له، إنه في حال انضمام “حزب الله” إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، فإنه سيتعرض لضربة قوية، مؤكداً أن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء.

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان في حال تدخل “حزب الله” وانضمامه لأي هجوم إيراني.

لن ننسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان

وشدد كاتس بوضوح قاطع: «لن ننسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان».

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيراته من مخاطر إيران، مشيراً في مقابلة عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الأعداء يريدون مهاجمة إسرائيل خلال هذه الأيام، لافتاً إلى أن أذرع إيران تسعى إلى إطلاق الصواريخ وتنفيذ عمليات هجومية.

«غير مناسب» لإسرائيل

وعلى صعيد التوقيت العسكري، زعم نتنياهو أنه يعارض شن هجوم استباقي على طهران في التوقيت الحالي قبيل الانتخابات، معتبراً أن هذا التوقيت «غير مناسب» لإسرائيل.

أطاح نتنياهو بسقف التوقعات الزمني مؤكداً أنه خلال العامين القادمين سيقضي على حماس و”حزب الله” وسيسقط إيران.

اعتبر نتنياهو أن حكومته والقوات الإسرائيلية قد أنجزت 90% من العمل المطلوب على الجبهات المفتوحة بهدف إرساء الأمن.

وأتت تصريحات القيادة الإسرائيلية وسط تأكيد مصادر مطلعة بأن نتنياهو ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال شن هجوم على إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

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