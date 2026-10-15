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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هونر تكشف عن السعر المبدئي لهاتفها المرتقب Win 2 قبل أيام من إطلاقه

هونر تكشف عن السعر المبدئي لهاتفها المرتقب Win 2
هونر تكشف عن السعر المبدئي لهاتفها المرتقب Win 2
لمياء الياسين

كشفت شركة هونر رسمياً عن السعر المبدئي لهاتفها المرتقب Win 2، وذلك قبل أقل من أسبوع على إطلاقه الرسمي في السوق الصينية.

ونشر غوان هايتاو، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في الشركة، ملصقاً ترويجياً يوضح أن سعر الهاتف سيبدأ من 5499 يواناً، وهو سعر مخفض يشمل الدعم الحكومي الموجه لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي على الإلكترونيات المؤهلة. وبناءً على ذلك، فإن السعر الرسمي النهائي للهاتف بدون الدعم سيكون أعلى من هذا الرقم، وإن كانت "هونر" لم تكشف عن القيمة الدقيقة له بعد.

هونر تكشف عن السعر المبدئي لهاتفها المرتقب Win 2

مواصفات هاتف  Win 2

يُذكر أن الإعلان الرسمي عن الهاتف سيتم في 21 أكتوبر الجاري، وذلك خلال حدث "كرنفال Honor Win Gaming Universe" في الصين.

يؤكد الملصق أيضاً العديد من المواصفات الرئيسية، بما في ذلك معالج سنابدراجون 8 إيليت إكستريم 6 ونظام تبريد نشط بمروحتين. كما يتميز الهاتف بشاشة بدقة 2K ومعدل تحديث 185 هرتز وبطارية بسعة 10100 مللي أمبير.

أُطلق هاتف Honor Win الأصلي العام الماضي ببطارية سعة 10000 مللي أمبير، وشاشة بمعدل تحديث 185 هرتز، ومروحة تبريد مدمجة. ويحتفظ هاتف Win 2 بنفس المواصفات الأساسية، لكنه يزيد سعة البطارية إلى 10100 مللي أمبير، ويضيف مروحة تبريد ثانية، ويُحسّن المعالج. ويبقى معدل تحديث الشاشة كما هو عند 185 هرتز.

Honor Win 2 تصميم وسعر


بدأ الحجز المسبق لسلسلة هواتف Honor Win 2 في الصين. وتشمل قائمة المتاجر أيضًا هاتفي Honor Win RT 2 و Honor Win Turbo 2. ويمكن للمشترين الاختيار من بين ثلاثة ألوان لهاتف Win 2: الأسود اللامع، واللون المميز، والأحمر/الأزرق المائل للبيج.


ستبيع شركة Honor الهاتف بخمسة خيارات من حيث الذاكرة والتخزين:

ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت
ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت
ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت + سعة تخزين 512 جيجابايت
ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت + سعة تخزين 512 جيجابايت
ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت + سعة تخزين 1 تيرابايت


لم تُعلن شركة Honor بعد عن سعر كل إصدار. يتميز التصميم الخلفي بنمط مصفوفة أفقية مع حواف عمودية وإضاءة RGB بجوار مروحة التبريد، بينما يتميز الغطاء الخلفي بنمط يشبه السحاب.
لا تزال سلسلة هواتف Honor Win حصرية للصين حتى الآن، ولم تؤكد الشركة ما إذا كان هاتف Win 2 سيُطرح في أسواق أخرى. ومن المتوقع أيضًا أن تكشف Honor عن جهاز Honor Win اللوحي في حدثها المقرر عقده في 21 أكتوبر.

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