توك شو| الرئيس السيسي: أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ولن نقبل المساس بأمن المملكة.. مصطفى بكري: اللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع مساكين مايعرفوش حاجة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ولن نقبل المساس بأمن المملكة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، مشددًا على أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان مصلحة استراتيجية مشتركة بين البلدين.

مصر دولة كبيرة.. مصطفى بكري: اللي بيتصوروا إن البلد دي هتقع «مساكين مايعرفوش حاجة»

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، كانت مهمة، تحدث من خلالها عن حروب الوعي، والمخاطر التي تواجه الشعب المصري، والشائعات والأكاذيب.

مصطفى كامل: رفعنا معاشات الموسيقيين من 1000 إلى 3025 جنيها.. و5 آلاف جنيه شهريا لمرضى السرطان

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل التطور الذي شهدته منظومة المعاشات والمساعدات الاجتماعية داخل النقابة، مؤكدًا أن العمل خلال فترة توليه المسؤولية استهدف تحسين الأوضاع المعيشية للأعضاء، وزيادة موارد النقابة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

أسعار البنزين والسولار.. أزهري يوجه رسالة للمواطنين

حذر الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، من انتشار الشائعات عبر بعض القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تداول أخبار بشأن رفع أسعار البنزين والسولار، وما قد تسببه هذه الأخبار من إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

ياسمين عز: رزقك جاي.. اسعى واعمل اللي عليك وسيبها على الله

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن اليقين في الله والرضا والسعي من أهم الأمور التي تساعد الإنسان على تجاوز الضغوط المعيشية والقلق بشأن الرزق، خاصة مع بداية كل شهر، عندما يبدأ كثيرون في حساب الرواتب والمصروفات والالتزامات المالية، ويشعرون بالحيرة بشأن كيفية تدبير احتياجاتهم.



تقدم أدوارا مهمة.. إعلامي سعودي يشيد بجهود مصر في المنطقة

أكد الإعلامي السعودي خالد المجرشي، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا للتلاحم العربي، مشددًا على أن البلدين تجمعهما روابط تاريخية وشعبية راسخة، وأن التنسيق بين قيادتيهما يعكس حرصهما على دعم الأمة العربية والإسلامية ومواجهة التحديات الإقليمية.

غرفة صناعة الملابس: نؤهل المصانع الصغيرة والمتوسطة للمنافسة عالميًا وفتح أسواق التصدير

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعمل على دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية، بما يمكنها من مواجهة التحديات التي تعوق نموها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

العليمي: عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، أن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



مستشار وزير الإعلام اليمني: ميليشات الحوثيين خارجة عن كل القوانين ومشروعها تدميري

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إنّ الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية حظيت بإدانة دولية واسعة، كان آخرها إدانة مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا، أن هذه الهجمات تتعارض مع القوانين ومنطق الحروب وأخلاقياتها.

القيادة المركزية الأمريكية: الممرات الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن الممرات الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .