أخبار التكنولوجيا | خلل في مفصل الشاشة يثير تساؤلات حول متانة آيفون ديو.. روبوتات الدردشة تتقن انتحال شخصية البشر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة آبل عن إطلاق جهاز iMac جديد وحاسوب MacBook Pro بقياس 14 بوصة، يعمل كلاهما بشريحة M6 الأساسية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز أداء أجهزتها وتحسين قدراتها في معالجة المهام المختلفة.

أعلنت شركة موزيلا عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن تجربة التصفح المدعومة بالذكاء الاصطناعي Smart Window في متصفح فايرفوكس، وهما التعبئة الذكية للنماذج ومراقبة المواقع الإلكترونية، وذلك لمستخدمي النسخة التجريبية من الميزة.

ظهرت تقارير عن تعرض الشاشات الداخلية لبعض هواتف آيفون ديو القابلة للطي للكسر بعد ساعات من طرحها يوم الجمعة الماضي، وسط تشابه ملحوظ في طبيعة الأضرار التي نشرها المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تركزت الشقوق في منتصف الشاشة بالقرب من المفصل، مع ظهور خطوط على الجانب الأيمن من الشاشة.

فرضت لجنة التجارة العادلة الكورية الجنوبية غرامة قدرها 20.1 مليار وون، ما يعادل نحو 15.1 مليون دولار، على شركة سامسونج، بسبب ممارسات تسويقية مضللة تتعلق بأداء الألعاب في عدد من أجهزتها، بعد أن روجت الشركة لتقديم تجربة ألعاب استثنائية، بينما كانت برمجياتها تحد من أداء المعالج ووحدة معالجة الرسوميات أثناء تشغيل الألعاب التي تتطلب قدرات عالية.

يشهد هاتف آيفون ديو القابل للطي إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية، رغم سعره المرتفع الذي يبدأ من 1999 دولارا، حيث نفدت الدفعة الأولى من الهاتف خلال دقائق من طرحها، فيما تشير تقارير نقلت عن مصادر في القطاع إلى أن شحنات الدفعة الثانية قد تبدأ في أواخر يناير 2026.

كشفت دراسة علمية حديثة أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تواجه صعوبة كبيرة في التمييز بين البشر والأنظمة الاصطناعية خلال المحادثات النصية، حتى عندما تتولى بنفسها مهمة تحديد هوية الطرف الآخر، في نتيجة تطرح تساؤلات بشأن فاعلية الاعتماد على هذه التقنيات لاكتشاف الحسابات الآلية والمزيفة على الإنترنت.

تستعد شركة آبل لإطلاق الجيل الثاني من حاسوبها المحمول الاقتصادي MacBook Neo خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة تستهدف مواصلة تطوير الفئة الأقل سعرا ضمن أجهزة ماك.



أعلنت شركة سامسونج عن تطوير ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم في ساعات Galaxy Watch، لتقديم معلومات أكثر تفصيلا عن اضطرابات التنفس خلال النوم، بدلا من الاكتفاء بإصدار تنبيه يشير إلى احتمال وجود مشكلة.

تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لإطلاق هاتف iPhone 18e الاقتصادي خلال ربيع العام المقبل، بالتزامن مع طرح هاتفي iPhone 18 وiPhone Air 2، وسط توقعات بأن يركز الجهاز الجديد على تحسين الأداء، مع الاحتفاظ بمعظم مواصفات الجيل السابق iPhone 17e.