رئيس مياه القناة : المشروعات الجاري تنفيذها من أولويات العمل حاليا

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أن المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والتعامل الفوري مع التحديات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من المشروعات القومية ودخولها الخدمة وفقًا للمعايير الفنية المقررة.

رئيس مياه القناة : المشروعات الجاري تنفيذها أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة

وقال المهندس أحمد التراس، أننا تعمل على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات القومية، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتسريع وتيرة العمل، مع الاهتمام بكفاءة التشغيل والاستفادة من الطاقات المتاحة، بما يدعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لتعزيز كفاءة منظومة المرافق الأساسية، بما يحقق تحسينً مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بإقليم القناة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن أهمية العمل خلال المرحلة القادمة تتم وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة التشغيل، ودعم استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في مختلف ملفات العمل، مؤكداً علي تعزيز منظومة اتخاذ القرار، وتذليل كافة المعوقات ودعم جهود التطوير المستمر بالقطاعات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" ،وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.



وأضاف المهندس أحمد التراس، الي متابعة انتظام تشغيل محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والشبكات والمعدات، والاحتياجات اللازمة لدعم كفاءة التشغيل والصيانة، مضيفاً على سرعة التعامل مع الأعطال والملاحظات الفنية، وتحديد أولويات العمل وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع الالتزام الكامل باشتراطات التشغيل والصيانة، والتعامل الفوري والسريع مع الملاحظات التي قد تؤثر على جودة مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي.

وأوضح المهندس أحمد التراس، ان التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بمحافظات القناة، ضمن أولويات العمل، مع متابعة نتائج الحلول والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر الحصول على الخدمات، بما يعزز سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم ويرفع مستوى رضاهم، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل مع المواطنين، لضمان الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.