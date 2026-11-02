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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس خلال الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة

حالة الطقس خلال الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة
حالة الطقس خلال الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة
محمد غالي

تترقب البلاد تغيرات جديدة في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، بعد موجة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تشهدها معظم المحافظات، حيث من المتوقع أن تعود الأجواء الخريفية اعتبارا من الخميس المقبل، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، إلى جانب نشاط الرياح وتكون الشبورة المائية صباحا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 4 نوفمبر وحتى الأحد 8 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في بداية الفترة، يعقبه انخفاض تدريجي على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف على معظم أنحاء الجمهورية يوم الأربعاء 4 نوفمبر، لتسجل السواحل الشمالية درجات حرارة عظمى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 29 و30 درجة.

وتصل درجات الحرارة العظمى في محافظات جنوب البلاد إلى ما بين 33 و37 درجة مئوية، لتظل الأجواء أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة.

انخفاض الحرارة 4 درجات بداية من الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الخميس 5 نوفمبر، تبدأ درجات الحرارة في التراجع بصورة تدريجية على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يصاحب هذا الانخفاض فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح أحيانا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة

الأرصاد تكشف موعد عودة الأجواء الخريفية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يزيد بصورة طفيفة على المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أن العظمى في القاهرة سجلت 32 درجة مئوية، بينما وصلت إلى 37 درجة في محافظات جنوب الصعيد، بزيادة بلغت نحو 6 درجات عن المعدلات المعتادة.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى الأربعاء، مع تسجيل درجات الحرارة خلال ساعات الليل معدلات أعلى من الليالي السابقة بنحو درجة أو درجتين.

وأشار إلى أن الحالة الجوية تبدأ في التغير اعتبارا من الخميس، مع تراجع درجات الحرارة بنحو 5 درجات على أغلب المناطق، لتسجل العظمى في القاهرة نحو 25 درجة مئوية خلال النهار، وتعود الأجواء الخريفية مجددا، مع درجات حرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية.

فرص سقوط أمطار بسبب منخفض جوي

ولفت القياتي إلى وجود فرص لسقوط أمطار مؤثرة على عدد من المناطق، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة فرص هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وتتركز فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة، وفقا للتوزيعات الجوية.

حالة الطقس خلال الأسبوع وموعد انخفاض الحرارة

تحذير من الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع

وحذر المتنبئ الجوي من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، موضحا أنها قد تستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، وربما تمتد إلى الساعة العاشرة في بعض الأيام.

وأشار إلى أن الشبورة المتوقعة صباح الثلاثاء ستكون كثيفة على بعض الطرق، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع استمرار فرص تكونها حتى نهاية الأسبوع.

نصائح الأرصاد لقائدي السيارات

وشدد القياتي على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، والالتزام بالسرعات المقررة، مع ترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الأضواء المناسبة، وتجنب المناورات المفاجئة، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضا في مستوى الرؤية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة وفرص الأمطار ونشاط الرياح، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية أولا بأول.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار درجات الحرارة الأحوال الجوية

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