اللوز مقابل الفول السوداني: أيهما أفضل للكوليسترول

يُساعد كلٌّ من اللوز والفول السوداني على خفض الكوليسترول، وهما جزءٌ من نظام غذائي صحي للقلب .

مع ذلك، قد يكون اللوز أفضل قليلاً من الفول السوداني في خفض الكوليسترول، لاحتوائه على نسبة أقل من الدهون المشبعة، ونسبة أعلى من الدهون غير المشبعة الصحية، ونسبة أكبر من الألياف في كل حصة.

يمكن لكل من اللوز والفول السوداني خفض مستوى الكوليسترول

إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صحي للقلب، فإن اللوز والفول السوداني يستحقان مكاناً في مخزن المؤن الخاص بك:

توجد أدلة تشير إلى أن اللوز قد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار ،وهناك أدلة مماثلة بالنسبة للفول السوداني.

لا يحتوي اللوز ولا الفول السوداني على الكوليسترول

بل يحتويان على فيتوستيرولات ، وهي مركبات نباتية مشابهة للكوليسترول، ويمكنها خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

كلاهما غنيان بالألياف، وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة ارتفاع الكوليسترول.

اللوز، إلى جانب المكسرات الأخرى، ممتاز للحفاظ على مستوى الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي، والفول السوداني جزء من عائلة البقوليات (التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس)، ويساعد أيضاً في التحكم بمستوى الكوليسترول.

اللوز يحتوي على نسبة أعلى من الألياف

تُعدّ الألياف من أفضل الوسائل للتحكم في مستوى الكوليسترول، فالألياف غير القابلة للذوبان تُساعد على الشعور بالشبع، مما قد يمنعك من تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول، أما الألياف القابلة للذوبان فتُساعد جسمك على التخلص من الكوليسترول واستخدامه، كما أنها تُثبّط إنتاجه.

اللوز هو أغنى أنواع المكسرات بالألياف

تحتوي حصة 28 غرامًا من اللوز على 3.1 غرام من الألياف، الفول السوداني غني بالألياف أيضًا، لكن نسبته أقل قليلًا، حيث تبلغ 2.4 غرام لكل 28 غرامًا.

يحتوي اللوز على نسبة أعلى من الدهون الصحية

قد تعتقد أن الدهون ضارة بالكوليسترول، لكن هذا ليس صحيحاً دائماً، فالدهون غير المشبعة تساعد في الواقع على خفض الكوليسترول الضار، بينما تزيد من الكوليسترول الجيد.

اللوز غني بالدهون الصحية التي تُحارب الكوليسترول، تحتوي كل حصة من اللوز (28 غرامًا) على 12.1 غرامًا من الدهون غير المشبعة، تشمل هذه الدهون، غرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة، و3.7 غرامًا من الدهون المتعددة غير المشبعة، يُساعد كلا النوعين من الدهون غير المشبعة على خفض الكوليسترول الضار، مع تعزيز الكوليسترول الصحي.

يُعد الفول السوداني مصدراً جيداً للدهون الصحية، وإن لم يكن بجودة اللوز.

تحتوي كل حصة من الفول السوداني (28 غراماً) على 10.2 غرام من الدهون غير المشبعة .

يحتوي الفول السوداني على نسبة أعلى من الفيتوستيرولات التي تمنع ارتفاع الكوليسترول

يُعدّ كلٌّ من اللوز والفول السوداني مصدرين ممتازين للفيتوستيرولات، وهي مركبات نباتية تشبه الكوليسترول في تركيبها الكيميائي، وتساعد هذه المركبات على خفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول 1 إلى 2 غرام من الفيتوستيرولات يوميًا إلى خفض مستوى الكوليسترول "الضار" بنسبة تصل إلى 10% .

يحتوي الفول السوداني على نسبة أعلى من الفيتوستيرولات مقارنةً باللوز، تحتوي حصة 28 غراماً من الفول السوداني على 0.62 غرام من الفيتوستيرولات، بينما تحتوي حصة مماثلة من اللوز على 0.39 غرام

المصدر verywellhealth