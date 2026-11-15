قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلف الناتو ركيزة أساسية للأمن في أوروبا.. «كوشنر»: طرحنا أفكارًا جديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية
الألعاب الإلكترونية والأطفال.. من المسئول عن حماية الصغار من مخاطر العالم الرقمي؟
وزير الصناعة يُعلن تحركًا لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عملاق صيني.. تفاصيل
«أبو الدهب» : علي ماهر قادر على تكرار إنجازات جيل «المعلم» .. وإمام عاشور «ملتزم»
وزير الصناعة يكشف أسباب غياب علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات: رفضنا وضع اسمنا على سيارات مستوردة
إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات
الشاباك يعلن اغتيال سمير أبو يونس قائد «لواء رفح» بقطاع غزة
الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقدم للدفعة الخامسة بـ رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية
مدحت العدل يكشف كواليس إنتاج «أم كلثوم»: الأعلى تكلفة والأكمل فنيًا.. وشريهان كانت «ميسي» في «كوكو شانيل»
وزير الصناعة يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات: تصنيع البطاريات والمحركات وتأهيل الشباب
عبدالجليل: لدينا حكّام من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا.. فلماذا الاستعانة بحكم من السلفادور؟
«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اللوز مقابل الفول السوداني: أيهما أفضل للكوليسترول

الفول السوداني واللوز
الفول السوداني واللوز
نهى هجرس

يُساعد كلٌّ من اللوز والفول السوداني على خفض الكوليسترول، وهما جزءٌ من نظام غذائي صحي للقلب . 

مع ذلك، قد يكون اللوز أفضل قليلاً من الفول السوداني في خفض الكوليسترول، لاحتوائه على نسبة أقل من الدهون المشبعة، ونسبة أعلى من الدهون غير المشبعة الصحية، ونسبة أكبر من الألياف في كل حصة.

يمكن لكل من اللوز والفول السوداني خفض مستوى الكوليسترول

إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صحي للقلب، فإن اللوز والفول السوداني يستحقان مكاناً في مخزن المؤن الخاص بك:

توجد أدلة تشير إلى أن اللوز قد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار ،وهناك أدلة مماثلة بالنسبة للفول السوداني.

لا يحتوي اللوز ولا الفول السوداني على الكوليسترول

 بل يحتويان على فيتوستيرولات ، وهي مركبات نباتية مشابهة للكوليسترول، ويمكنها خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL). 

كلاهما غنيان بالألياف، وهو أمر بالغ الأهمية لمكافحة ارتفاع الكوليسترول. 

اللوز، إلى جانب المكسرات الأخرى، ممتاز للحفاظ على مستوى الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي، والفول السوداني جزء من عائلة البقوليات (التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس)، ويساعد أيضاً في التحكم بمستوى الكوليسترول. 

اللوز يحتوي على نسبة أعلى من الألياف

تُعدّ الألياف من أفضل الوسائل للتحكم في مستوى الكوليسترول، فالألياف غير القابلة للذوبان تُساعد على الشعور بالشبع، مما قد يمنعك من تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول،  أما الألياف القابلة للذوبان فتُساعد جسمك على التخلص من الكوليسترول واستخدامه، كما أنها تُثبّط إنتاجه. 

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

اللوز هو أغنى أنواع المكسرات بالألياف

 تحتوي حصة 28 غرامًا من اللوز على 3.1 غرام من الألياف، الفول السوداني غني بالألياف أيضًا، لكن نسبته أقل قليلًا، حيث تبلغ 2.4 غرام لكل 28 غرامًا. 

يحتوي اللوز على نسبة أعلى من الدهون الصحية

قد تعتقد أن الدهون ضارة بالكوليسترول، لكن هذا ليس صحيحاً دائماً، فالدهون غير المشبعة تساعد في الواقع على خفض الكوليسترول الضار، بينما تزيد من الكوليسترول الجيد. 

اللوز غني بالدهون الصحية التي تُحارب الكوليسترول، تحتوي كل حصة من اللوز (28 غرامًا) على 12.1 غرامًا من الدهون غير المشبعة، تشمل هذه الدهون، غرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة، و3.7 غرامًا من الدهون المتعددة غير المشبعة، يُساعد كلا النوعين من الدهون غير المشبعة على خفض الكوليسترول الضار، مع تعزيز الكوليسترول الصحي.

يُعد الفول السوداني مصدراً جيداً للدهون الصحية، وإن لم يكن بجودة اللوز. 

تحتوي كل حصة من الفول السوداني (28 غراماً) على 10.2 غرام من الدهون غير المشبعة .

يحتوي الفول السوداني على نسبة أعلى من الفيتوستيرولات التي تمنع ارتفاع الكوليسترول

يُعدّ كلٌّ من اللوز والفول السوداني مصدرين ممتازين للفيتوستيرولات، وهي مركبات نباتية تشبه الكوليسترول في تركيبها الكيميائي، وتساعد هذه المركبات على خفض مستوى الكوليسترول "الضار" في الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول 1 إلى 2 غرام من الفيتوستيرولات يوميًا إلى خفض مستوى الكوليسترول "الضار" بنسبة تصل إلى 10% .

يحتوي الفول السوداني على نسبة أعلى من الفيتوستيرولات مقارنةً باللوز، تحتوي حصة 28 غراماً من الفول السوداني على 0.62 غرام من الفيتوستيرولات، بينما تحتوي حصة مماثلة من اللوز على 0.39 غرام

المصدر verywellhealth 

الفول السوداني اللوز الكوليسترول الدهون المشبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

ترشيحاتنا

كوينيجسيج Jesko

كوينيجسيج جيسكو النسخة 125.. هل يتوقف إنتاجها أم تعاود الظهور؟

GTA 6

GTA 6 تطلق مسلسل رسوم متحركة داخل اللعبة نفسها

nova Flip

مفاجأة من هواوي.. هاتف nova Flip القادم بشاشة أعرض وتصميم مختلف تمامًا

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد