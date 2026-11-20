نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بقوة 175 حصان.. GMC تيرين 2027 Elevation بمهام الدفع الكلي

تواصل GMC تعزيز حضورها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالميًا، من خلال طراز تيرين 2027، الذي ينتمي إلى فئة SUV المدمجة.

لامبورجيني تكشف الستار عن تيميراريو سبايدر الخارقة

كشفت لامبورجيني رسميًا عن سيارتها الجديدة تيميراريو سبايدر، لتقدم نسخة مكشوفة من سيارتها الرياضية الهجينة، مع الاحتفاظ بالمنظومة الميكانيكية عالية الأداء المستخدمة في طراز الكوبيه.

أرخص 5 سيارات سيدان وكروس أوفر في مصر.. أسعار الزيرو

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتعددة، والتي تتنوع التقنيات الفنية، إلى جانب تنوع العلامات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والتصميمات، ومنها فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية.

سيارة REO Runabout تستعد للانطلاق.. بهذا السعر

تستعد علامة REO الأمريكية للعودة إلى سوق السيارات من خلال عائلة Runabout الجديدة، التي تضم ثلاث مركبات مختلفة في الاستخدام، تجمعها قاعدة هندسية واحدة وخيارات بأسعار منخفضة عن الكثير من الشاحنات المتاحة حاليًا في السوق الأمريكي.

كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport.. بقوة 750 حصانا

تنتمي كاديلاك إسكاليد IQ Premium Sport إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وتعتمد على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل.

سعر تويوتا FJ كروزر 2027 في السعودية

تقدم تويوتا اليابانية مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، ومنها سيارة FJ كروزر 2027 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.