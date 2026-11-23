قالت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور، إن المنظمة قد تعلق أنشطتها اعتباراً من الأول من يناير 2027 بسبب نقص التمويل اللازم لعمليات التشغيل.

وتواجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أزمة مالية غير مسبوقة قد تضطرها إلى تقليص أو تعليق أنشطتها الأساسية قريباً ما لم تسدد الدول الأعضاء متأخراتها المالية.

وتعود تفاصيل هذه الأزمة وتداعياتها إلى العجز المالي الناجم عن تأخر عدة دول أطراف في سداد مساهماتها السنوية المقررة في الميزانية، وعلى رأسها الولايات المتحدة (أكبر ممول للمنظمة بنسبة تتجاوز 20% من الميزانية)، والتي لم تسدد نحو 17 مليون دولار من مستحقاتها لعام 2026.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، أن المنظمة استنفدت بالكامل "صندوق رأس المال العامل" (الاحتياطي المالي) لتغطية النفقات الجارية، وحذرت من أن استمرار هذا الوضع سيفرض تقليصاً في العمليات الأساسية.

أما الأنشطة المهددة بالتوقف، فيهدد نقص التمويل قدرة المنظمة على تغطية نفقات السفر والخدمات اللوجستية والأمن والمعدات، مما قد يعطل بعثات التفتيش والتحقق، بما في ذلك مهام تفكيك بقايا البرنامج الكيميائي في سوريا، والتحقيقات الجارية في أوكرانيا، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاستجابة لأي مهام طارئة جديدة (كما في السودان).

لتخفيف وطأة الأزمة، قدمت بعض الدول مساهمات طوعية عاجلة خلال شهر نوفمبر 2026، شملت تقديم ألمانيا 1.4 مليون يورو وإسبانيا 350 ألف يورو، إلا أن هذه المنح مخصصة لصناديق استئمانية محددة (مثل بعثات سوريا والتدريب) ولا تغطي العجز في الميزانية التشغيلية العامة للمنظمة.