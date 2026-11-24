أكد النائب خالد قنديل، ممثل حزب الوفد، أن نجاح المنظومة الاقتصادية وتحسن المؤشرات الكلية لا يعني بالضرورة أن القرارات المتخذة هي الأفضل للمجتمع، موضحًا أن تحقيق بعض السياسات لوفورات مالية أو تحسينها للمؤشرات الاقتصادية الكلية لا يعني بالضرورة انعكاس ذلك بصورة إيجابية على المجتمع، فقد تتحقق وفورات مالية مع تحميل فئات اجتماعية بعينها أعباءً غير متناسبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة.

وأوضح قنديل أن مؤشرات المتابعة الخاصة بالتوصية الثامنة تخلو تمامًا من أي مؤشر اجتماعي، وهو ما يستدعي ضرورة إلزام منصة تقييم الأثر التشريعي بإجراء تقييم مسبق للأثر التوزيعي للقرارات والسياسات المقترحة، بحيث لا يقتصر التقييم على قياس النتائج الاقتصادية والمالية، وإنما يمتد إلى تحديد الفئات التي تستفيد من هذه القرارات، والفئات التي تتحمل أعباءها، ومدى اختلاف هذه التأثيرات بين الفئات الاجتماعية والمحافظات والأجيال المختلفة.

واقترح قنديل أن يتضمن تقييم الأثر التوزيعي إجابات واضحة عن تساؤلات أساسية، من بينها: من المستفيد من القرارات؟ ومن يتحمل تكلفتها وأعباءها؟ وكيف تتوزع هذه الأعباء بين مختلف الفئات والمحافظات والأجيال؟ مؤكدًا أن العدالة في توزيع الأعباء يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في تقييم السياسات العامة.

وشدد على أهمية ضمان تمثيل البيانات لجميع فئات المجتمع، بما يضمن عدم استبعاد أي فئة من منظومة التقييم، ويحمي من مخاطر إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية القائمة من خلال الخوارزميات، بدلًا من أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي وسيلة لمعالجة هذه التفاوتات والحد منها.

وفي محور آخر من كلمته، أكد النائب خالد قنديل أن نجاح تطوير المنظومة الاقتصادية لا يقاس بحجم الهياكل والمؤسسات التي يتم إنشاؤها، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، متسائلًا عن طبيعة الدور الذي سيضيفه كل من مجلس التوجيه الاقتصادي ومكتب البرنامج الوطني، وما الذي يمكن أن تحققه هذه الكيانات الجديدة ولا تستطيع الجهات والمؤسسات القائمة القيام به إذا جرى تعزيز قدراتها وتطوير إمكاناتها.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء كيانات ومؤسسات جديدة لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، خاصة إذا كانت هناك مؤسسات قائمة يمكن الاستفادة منها وتطوير أدائها للقيام بالأدوار المطلوبة، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الموارد ويحد من تكرار الاختصاصات والأعباء المؤسسية.

واقترح أن تسبق أي خطوة تتعلق بإعداد مشروع القانون إجراء مقارنة موضوعية بين البدائل المؤسسية المختلفة، على أساس واضح يوازن بين التكلفة والعائد، ويحدد مدى جدوى إنشاء هياكل جديدة مقارنة بتعزيز قدرات المؤسسات القائمة، وصولًا إلى اختيار البديل الأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف المنشودة.

واختتم النائب خالد قنديل كلمته بالتأكيد على موافقته على التقرير، مشددًا على أن الغاية ليست مجرد تطوير الهياكل أو تحسين المؤشرات الاقتصادية، وإنما بناء دولة أكثر قدرة على استشراف المستقبل، وأكثر كفاءة وخفة في إدارة مواردها، وأكثر عدالة في توزيع أعبائها بين المواطنين.