علق الإعلامي خالد الغندور على رحيل المغربي الحسين عموتة عن تدريب الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وحذر من عصبية المدير الفني، لكنه تعرض وقتها لحملة انتقادات ومطالبات بإيقافه والاعتذار.

وقال خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه كان أول من تحدث في مصر عن عصبية الحسين عموتة، وحذر منها، مشيرًا إلى أنه تعرض لحملة على شخصه بسبب تلك التصريحات، واتُهم بنشر أخبار كاذبة، مع مطالبات بإيقافه أو تقديم اعتذار.

وأضاف الغندور أن الأشخاص الذين هاجموه في السابق بسبب حديثه عن عموتة، هم أنفسهم الذين يوجهون الانتقادات للمدير الفني المغربي حاليًا، في إشارة إلى تغير مواقفهم بعد تطورات الأحداث داخل الأهلي.

وأكد الإعلامي أن الأهلي يستحق مديرًا فنيًا أفضل، إلى جانب إعلام على مواقع التواصل الاجتماعي يكون أكثر احترافية، بعيدًا عن المصالح الشخصية التي يحاول البعض تحقيقها تحت شعار حب النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار الأهلي في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي، على أن يتم طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وجاء قرار رحيل عموتة عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليواصل الفريق السماوي انتصاراته ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث، بعد فوز الزمالك على الجونة بنتيجة 2-1، ورفع رصيده إلى 22 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات البطولة باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.