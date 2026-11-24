انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي لكلية علوم الرياضة بجامعة قنا، تحت عنوان "مستقبل علوم الرياضة وسوق العمل في ضوء رؤية الدولة المصرية: التحديات والفرص الإستراتيجية"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، في إطار توجه الجامعة نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز دور البحث العلمي في تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية انعقاده في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، وما يوفره من فرص واعدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، مشيداً على ضرورة تطوير منظومة التعليم والتأهيل الرياضي بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة، ويسهم في تعزيز قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل، مع توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات علوم الرياضة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في علوم الرياضة، وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التطبيقية اللازمة، ويعزز فرصهم المهنية ويسهم في تطوير القطاع الرياضي.

فيما أشاد الدكتور محمود لبيب، عميد كلية علوم الرياضة ورئيس المؤتمر، بدعم إدارة الجامعة للأنشطة العلمية والبحثية التي تنظمها الكلية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا لتطوير الأداء الأكاديمي وإعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات المستقبل.

وأوضح الدكتور أحمد عبد السلام عطيتو، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني وترفيهي، بل أصبحت صناعة اقتصادية كبرى وأحد عناصر القوة الناعمة.

واستعرض عطيتو، أبرز التحديات التي تواجه علوم الرياضة، وفي مقدمتها تحديث المناهج الدراسية والتحول إلى التعليم القائم على المهارات التكنولوجية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب، وتحليل البيانات الرياضية، والاهتمام بالصحة الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي.

وأشار مقرر المؤتمر، إلى الفرص الواعدة التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لفتح مجالات عمل جديدة، من بينها السياحة الرياضية وإدارة الفعاليات وصناعة الإعلام الرقمي المرتبط بالرياضة، مؤكدًا أن المؤتمر يستهدف وضع خارطة طريق عملية تربط بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. كما يسعى إلى الخروج برؤى علمية وتوصيات تطبيقية لتطوير التعليم والبحث العلمي في علوم الرياضة، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية بالقطاع الرياضي، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.